EC São Bernardo busca primeira vitória no Paulistão contra o Taubaté

PEDRO LOPES Especial para o Diário



09/05/2023 | 19:35



Nesta quarta-feira (10), o EC São Bernardo entra em campo pela segunda rodada do Paulistão Feminino de 2023. As atletas do Grande ABC enfrentam o Taubaté, às 15h, no Estádio Joaquim de Morais Filho. A partida será transmitida no Youtube, pelo canal Futebol Paulista.

O EC São Bernardo vai em busca da primeira vitória na competição. Na partida de estreia, as meninas jogaram em casa, no Baetão, contra o Pinda FC, e não tiraram o zero do placar. Agora, a equipe do Grande ABC tem tudo para conseguir um resultado positivo, ao menos é o que garante o técnico do equipe, Prisco Palumbo.

"A expectativa é muito grande, é um jogo de seis pontos. Na primeira partida nós empatamos em casa, e agora temos que buscar essa diferença fora de casa. As atletas estão entusiasmadas e preparadas. Sabemos que o Taubaté é uma equipe que disputa o Campeonato Brasileiro e se reforçou, mas nós temos confiança para um bom resultado”, afirma.