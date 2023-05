Calleri deve ser titular no São Paulo contra o Fortaleza; Erison pode ficar no banco

09/05/2023 | 19:15



Os atacantes Calleri e Erison poderão ser as novidades do time do São Paulo para o jogo desta quinta-feira, às 20 horas, na Arena Castelão, na capital cearense, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Dorival Junior define a escalação da equipe tricolor nesta quarta-feira, após treino no CT da Barra Funda.

Depois de desfalcar o São Paulo em três jogos por ter adquirido dengue, Calleri entrou no segundo tempo durante a vitória sobre o Internacional no domingo e treinou sem limitações com os demais companheiros. Desta forma, deverá recuperar a posição de titular.

Já Erison está recuperado de um problema na coxa esquerda e deve ficar como opção para Dorival no banco de reservas. O atleta chegou a viajar com a delegação para Curitiba e para a Colômbia, mas não foi aproveitado nas partidas contra Coritiba e Tolima.

Nesta terça-feira, os jogadores que atuaram contra o Internacional fizeram trabalhos regenerativos na academia, enquanto os demais participaram de um coletivo, orientado por Dorival. O elenco faz novo treino nesta quarta-feira pela manhã e viaja à tarde para Fortaleza.