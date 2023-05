Bolsas de NY fecham em baixa, pressionadas por incertezas com teto da dívida e aguardando CPI

09/05/2023 | 18:03



As bolsas de Nova York fecharam em baixa nesta terça-feira, 9, em um cenário com incertezas sobre a dívida americana, que vem sendo negociada, e também atenção à crise no setor bancário. Além disso, investidores aguardam com grande expectativa a publicação na quarta-feira do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos de abril, indicador que deve ser levado em conta para a definição dos próximos movimentos do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).

O índice Dow Jones encerrou o pregão em queda de 0,17%, a 33.561,81 pontos; o S&P 500 caiu 0,46%, a 4.119,17 pontos; e o Nasdaq recuou 0,63%, a 12.179,55 pontos.

Para Edward Moya, analista da Oanda, as ações estão em baixa antes do que será o início de uma longa negociação do teto da dívida e antes do relatório de inflação que deve mostrar que o processo de desinflação está lutando para seguir. "Ninguém espera nenhum progresso significativo com a reunião do presidente Joe Biden com os líderes do Congresso hoje", avalia. O presidente da Câmara, Kevin McCarthy, e Biden provavelmente traçarão suas linhas vermelhas e tentarão sinalizar a disposição de trabalhar com o outro lado, projeta.

O CPI avançou 0,4% em abril, na comparação com o mês anterior, segundo o consenso dos 28 analistas consultados pelo Projeções Broadcast. Caso se confirme, o número representará uma aceleração do índice cheio, após alta de 0,1% no mês anterior. Na comparação anual, a expectativa é de alta de 5,0%, o que repetiria o resultado de março.

O apetite de risco de investidores nos EUA caiu para baixa histórica em meio a preocupações com recessão e riscos de política monetária, segundo a S&P Global. A cautela entre 300 investidores institucionais do mercado de ações americano é agora a maior desde que o levantamento começou a ser realizado, em outubro de 2020, aponta. Além disso, as expectativas de retornos de curto prazo também se deterioraram para as piores já registradas, superando a mínima anterior, em agosto de 2022. O altamente observado setor financeiro viu o sentimento se deteriorar para uma baixa da pesquisa em meio a estresse do setor bancário, diz a S&P.

Nesta terça, o regional PacWest teve uma sessão volátil, na qual iniciou com queda, mas se recuperou para avançar 2,35%.