Campo Bahia – Como é o hotel da seleção alemã no Nordeste

Bianca Bellucci

Do Rota de Férias



09/05/2023 | 17:55



O jogador de futebol alemão Mario Götze tem a pontaria afiada: para ele, a lembrança mais marcante do período em que disputou a Copa do Mundo de 2014 no Brasil é o hotel Campo Bahia. E olha que o atacante foi “só” o autor do gol que consagrou a Alemanha tetracampeã mundial de futebol no Maracanã. Mas de bobo, Götze não tem nada.

O luxuoso hotel que encantou o jogador tem vilas decoradas com obras exclusivas de artistas brasileiros e alemães, spa com produtos da L’Occitane, espaço para ioga, o descolado Champions Bar e o restaurante Flor de Caju, com ótimo cardápio recheado de frutos do mar. Não à toa, o Campo Bahia é um dos melhores resorts da Bahia.

Como é o Campo Bahia

Na galeria de fotos acima você já consegue ter uma noção de como é o Campo Bahia. Mas há muitos pontos que valem ser detalhados.

Onde fica o hotel Campo Bahia

Erguido em apenas cinco meses para servir como sede de treinamento para os alemães durante a Copa do Mundo de 2014, o Campo Bahia fica no reservado vilarejo de Santo André, parte do município de Santa Cruz Cabrália, no sul da Bahia. O hotel está a apenas 27 km do aeroporto de Porto Seguro.

Para chegar lá, é necessário desembarcar em Porto Seguro e pegar uma balsa. Do outro lado do Rio João de Tiba, o trajeto termina no portão do hotel, feito artesanalmente pelos indígenas Pataxós.Essa atmosfera que emana a sofisticação do primeiro mundo no pequeno povoado de 800 habitantes deu vida a um refúgio ideal para quem gosta de luxo sem abrir mão do clima relax, com direito a uma bela vista para o mar e muito pé na areia.

Acomodações do Campo Bahia

Divulgação Piscina do luxuoso hotel Campo Bahia

O Campo Bahia conta com três tipos de vilas: Taba, com quatro suítes, e Maloca e Ocara, com cinco. Cada uma delas é uma espécie de mansão com design único e obras feitas por artistas que ficaram três meses hospedados ali para sentir o ambiente e representá-lo nas decorações.

Os móveis são uma mistura de importados da Europa com modelos feitos por artesãos locais. As camas, grandes e confortáveis, têm edredons e lençóis encomendados da Itália, assim como o enxoval de banho.

De quebra, as vilas contam com sala de estar e jardim particular. E quem não quiser reservá-las por inteiro, pode pedir o número de dormitórios necessários.

Gastronomia no Campo Bahia

Divulgação Champions Bar no hotel Campo Bahia

Para quem só quer saber de mordomia, o Campo Bahia oferece o aluguel de uma escuna própria para passeios pelo rio ou mar. O pacote inclui almoço especial e pôr do sol regado a espumante e sangria. Entre as opções de refeições a bordo estão churrasco de frutos do mar e festival de comida japonesa.

Em terra firme, o menu do restaurante principal é de dar água na boca. A variedade de combinação de lula, lagosta, camarão, polvo e alguns peixes da região, como o carnudo Guaiuba, é imensa. Vegetarianos e carnívoros também têm vez por lá, democraticamente. Assim como os vidrados em doces.

Champions Bar

No final do dia, aproveite para pedir uma bebida no moderninho Champions Bar. Lá, os bartenders servem desde um simples gim-tônica até drinques da moda, como o Aperol Spritz. Entre um bebericada e outra, dá para ver, no balcão, imagens de grandes momentos da Copa do Mundo.Há muitas referências à Alemanha, é claro. Afinal, apesar de terem goleado os brasileiros por 7 a 1, os alemães sempre serão lembrados pelo carisma e por terem deixado na Bahia um belo legado.

Santa Cruz Cabrália

O município de Santa Cruz Cabrália é composto por vários pequenos vilarejos. Além de Santo André, onde fica o hotel Campo Bahia, vale a pena visitar Santo Antônio, onde fica a maior estátua do santo no mundo. Reza a lenda que quem der seis voltas em torno dela terá o casamento garantido.

Quem quer correr do matrimônio encontra refúgio melhor em Guaiú, sobretudo no restaurante Maria Nilza, que fica no meio da praia e oferece um saboroso vinagrete de polvo acompanhado de suco de mangaba. Os mais aventureiros também podem aproveitar para fazer atividades como stand up paddle, surfe e andar de quadriciclo.

Reservas no Campo Bahia

Divulgação Uma das villas do hotel Campo Bahia

As reservas de suítes no Campo Bahia partem de R$ 1.400, podendo variar de acordo com a época do ano. Quem quiser alugar uma vila inteira paga a partir de R$ 6.500.

O ideal é fazer reserva com antecedência, sobretudo na alta temporada, Confira os preços e garanta seu quarto ou sua vila no link abaixo.

