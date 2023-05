DGABCMIX traz as principais dicas culturais da região para a semana

Coluna Social



11/05/2023 | 09:00



Santo André

Dia das Mães no Theatro de Variedades Carlos Gomes

Santo André celebra o Dia das Mães em edição especial do Festival Multicultural no Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes.

O evento contará com venda de artesanatos, variedades gastronômicas, apresentações musicais e muito mais.

Serviço

Data: 13 de maio - Entrada Gratuita

Horário: 11h

Classificação Etária: Livre

Local: Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes | Rua Senador Fláquer, 110, Centro

8º Edição da Festa “Comida de Boteco”

Rotary Club Santo André realiza nesta sexta, dia 12, a 8º Edição da tradicional Festa Comida de Boteco.

A ação beneficente terá sua renda destinada a projetos da Fundação Rotaria e da ABIC (Associação Beneficente Irmãos em Cristo) Projeto Educação.

O evento contará com shows ao vivo, aperitivos, refrigerantes e até drinks alcoólicos.

Serviço

Data: 12 de maio

Horário: A partir das 19h30

Ingressos: 0-7 anos : Não Pagante | 8-11 anos: R$60,00 | Acima de 11 anos: R$120,00

Local: Casa de Portugal do Grande ABC | Rua Nossa Senhora de Fátima, 55, Paraíso

Projeto Abc Beat

Sesc Santo André inaugura espaço cultural voltado para hip hop neste mês de maio.

O Projeto ABC Beat tem o objetivo de apresentar o movimento e suas manifestações artísticas.

A programação do evento contará com performances, batalha de dança e muito mais.



Serviço

Data: 13 de maio

Horário: A partir das 11h

Entrada: Gratuita, exceto entrada para o teatro, com ingressos a partir de R$40,00 / R$20,00 / R$12,00

Local: Sesc Santo André | Rua Tamarutaca, 302, Vila Guiomar

São Bernardo

Roda de Conversa

Centro Cultural Brasil Estados Unidos e Biblioteca Érico Veríssimo apresentam roda de conversa em inglês gratuita, em São Bernardo.

O objetivo é moldar a fala e apresentar a cultura norte-americana.

Serviço

Data: 23 de maio - Entrada Gratuita

Horário: 14h30

Classificação Etária: A partir de 7 anos

Local: Biblioteca Érico Veríssimo | Rua Francisco Alves, 460, Pauliceia

Mauá

Exposição Cultural

CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) promove a Exposição Antimanicomial ‘Saúde, Arte e Loucura’, em Mauá neste mês de maio.

A mostra gratuita apresenta obras produzidas pelos usuários da saúde mental da rede pública, por meio de oficinas culturais e artísticas.

Com tema atual, o objetivo é conscientizar as pessoas sobre a importância da saúde mental e o respeito aos direitos das pessoas com transtornos mentais, visando à inclusão social e a diversidade.

Serviço

Data: Até 15 de maio - Entrada Gratuita

Em exibição: De 16 a 28 de maio na Câmara Municipal

Classificação Etária: Livre

Local 1: Teatro Municipal de Mauá | Rua Gabriel Marques, 353, Vila Noêmia

Local 2: Câmara Municipal | Avenida João Ramalho, 305, Vila Noêmia

Paranapiacaba

Apresentação Musical

Plataforma Expresso Turístico oferece apresentação musical gratuita em Paranapiacaba, neste mês de maio.

A Banda Lira recepciona os turistas ao chegar à vila. O repertório contará com música popular brasileira.

Serviço

Data: 21 de maio - Entrada Gratuita

Horário: 10h

Classificação Etária: Livre

Local: Plataforma Expresso Turístico | Centro, Paranapiacaba