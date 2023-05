Veículos elétricos: guia prático de manutenção

Da Redação

Do 33Giga



09/05/2023



Veículos elétricos têm menos peças móveis do que os com motor a combustão interna – o que os torna muito mais fáceis de manter. Com manutenção regular, os VEs podem cobrir mais de 160 mil km durante a sua vida útil.

Se um veículo elétrico for mal mantido, os principais componentes – como a bateria – precisarão ser substituídos. E isso não é barato.

Na verdade, substituir a bateria pode eliminar qualquer economia de custo total de propriedade (TCO) que você poderia desfrutar de outra forma.

Por isso, é absolutamente vital conhecer o caminho da manutenção do VE. O 33Giga e a LeasePlan, do setor de car as a service, separam as cinco principais dicas de manutenção a seguir.

Verifique os seus pneus com mais regularidade

Os veículos elétricos são consideravelmente mais pesados do que os a combustão. Por isso os pneus desgastam-se mais rapidamente se não forem devidamente mantidos.

Os VEs também produzem torque instantâneo à medida que aceleram, o que contribui para o aumento do desgaste.

Como resultado, os condutores de veículos elétricos são encorajados a verificar o desgaste e a pressão dos pneus todos os meses. Os pneus devem ser rodados a cada 8 mil km e substituídos após 30 mil km.

Também pode comprar pneus concebidos especificamente para VE: estes ajudarão os seus pneus a durar mais tempo e garantirão uma melhor quilometragem a partir de cada carga.

Não sobrecarregue a bateria

Se quiser evitar substituir a sua bateria, tem de mantê-la corretamente. Isso significa seguir várias boas práticas, como:

Não a deixe carregando durante muito tempo;

Não utilize com frequência a função de carregamento rápido;

Não deixe a bateria descarregar totalmente com muita frequência.

Para acompanhar o carregamento dos veículos elétricos em casa, recomenda-se utilizar um temporizador.

Se adapte a diferentes condições climáticas

Como qualquer veículo motorizado, veículos elétricos funcionam melhor em determinadas temperaturas.

Eles têm sistemas de gerenciamento térmico para manter as temperaturas estáveis. Esteja ciente que deixar seu carro no calor ou frio extremo pode reduzir a vida útil da bateria.

Portanto, se o seu VE estiver na garagem durante o tempo frio, tente deixá-lo sob a luz direta do sol. Deve também carregar o veículo com uma carga extra nos meses de inverno, pois necessitará de energia adicional para o sistema de aquecimento do carro.

Se estiver chuvoso, deve adicionar uma carga extra para compensar a baixa tração em estradas molhadas. Já no verão, evite expor seu carro a altas temperaturas mantendo-o na sombra, ou de preferência em uma garagem coberta.

Cuide de seus fluidos de freio

A maioria dos veículos elétricos tem frenagem regenerativa – um recurso que transfere energia de volta para a bateria durante a frenagem.

Isso permite que os freios do VE durem mais do que nos carros tradicionais, mas não duram para sempre.

Recomenda-se a troca do fluido de freio após três anos. Isso reduz as chances de falha do sistema.

Limpe o chassi duas vezes por ano

Todos os tipos de partículas da estrada podem se acumular sob o seu VE, portanto, limpe o chassi pelo menos duas vezes por ano. Isso evitará que a terra da estrada e outras sujeiras afetem o desempenho e o alcance do seu VE.

Checklist de manutenção do veículo elétrico

Todos estes conselhos devem ajudá-lo a evitar os principais desafios relacionados com a manutenção do seu VE. Mas há muitas outras coisas a considerar, por isso elaboramos uma lista completa de quais verificações deve efetuar no modelo e quando fazer.

Todo mês

Inspecionar as luzes interiores e exteriores;

Inspecionar os pneus quanto a desgaste e pressão;

Inspecionar o nível do líquido de lavagem do para-brisas;

Verificar o nível do líquido de refrigeração.

A cada 6 meses

Verificar as ligações das baterias de 12 volts e limpar, se necessário;

Verificar os orifícios de drenagem;

Verificar os níveis de fluido do sistema de arrefecimento;

Inspecionar as luzes de segurança.

A cada 1 ano

Trocar pneus;

Substituir o filtro de controle climático;

Inspeção multiponto.

A cada 24 mil km rodados

Substituir o limpa para-brisas;

Trocar o filtro de ar condicionado;

A cada 3 anos