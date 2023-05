Políticos e personalidades lamentam a morte de ex-deputado David Miranda

09/05/2023 | 12:28



A notícia do falecimento do ex-deputado David Miranda, anunciada na manhã desta terça-feira, 9, por meio das redes sociais de seu marido, o jornalista Gleen Greenwald. gerou repercussão imediata. Minutos após a publicação, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou o falecimento e manifestou solidariedade à família do parlamentar. David Miranda morreu aos 37 anos, após permanecer internado 9 meses em uma Unidade de Terapia Intensiva, no Rio de Janeiro.

"Meus sentimentos ao @ggreenwald e familiares pela perda de David Miranda. Um jovem de trajetória extraordinária que partiu cedo demais". Escreveu o presidente

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, também prestou condolências. "Muito triste a notícia da morte de David Miranda, que deixa uma trajetória de luta e amor. Meus sentimentos ao @ggreenwald, seus filhos e familiares".

Eleito deputado no ano passado, Guilherme Boulos não chegou a conviver com David Miranda na Câmara, mas ressaltou seu perfil combativo. Miranda foi deputado pelo PSOL do Rio, mesmo partido de Boulos, mas migrou para o PDT em 2022. "David Miranda foi um parlamentar combativo, que ajudou a ecoar pelo Brasil a causa LGBT. Fará muita falta. Vá em paz, David. Meus sentimentos ao Glenn, aos filhos e toda a família", escreveu Boulos.

Ao migrar para o PDT, Miranda passou a apoiar a candidatura de Ciro Gomes à Presidência. Pouco ativo nas redes sociais após a derrota no ano passado, o ex-ministro homenageou o amigo. "Muito triste com a notícia do falecimento do meu amigo David Miranda. Um exemplo de vida, um exemplo na política, um exemplo na luta pela Democracia, pela liberdade e pelo Brasil. Meu abraço afetuoso ao Glenn, seus filhos e familiares".