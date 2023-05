Morre a cantora Rita Lee aos 75 anos de idade

09/05/2023 | 12:11



Rita Lee enfrentou por longos e duros anos um câncer no pulmão e até anunciou nas redes sociais que estava curada do problema de saúde e infelizmente nesta terça-feira, dia 9, a notícia que a cantora acabou morrendo chegou ao público.

A causa da morte ainda não foi confirmada. A artista estava com os seus 75 anos de idade, e, por meio de uma publicação nas redes sociais, a confirmação da sua morte foi feita.

Comunicamos o falecimento de Rita Lee, em sua residência, em São Paulo, capital, no final da noite de ontem, cercada de todo o amor de sua família, como sempre desejou. O velório será aberto ao público, no Planetário do Parque Ibirapuera, na quarta-feira, dia 10, das 10h às 17h.

Por mais que não usasse as redes sociais com certa frequência, vira e mexe algo era compartilhado por lá. Recentemente, Fábia Oliveira noticiou que Rita Lee teve que ser internada mais uma vez e que seu estado de saúde era realmente delicado.