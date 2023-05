Em última publicação nas redes sociais, Rita Lee relembrou entrevista com Jô Soares

09/05/2023 | 12:11



Rita Lee deixou uma legião de fãs em luto nesta terça-feira, dia 9, quando a família anunciou a sua morte. A cantora estava mais reclusa nos últimos anos de sua vida, mas mantia as redes sociais relativamente atualizadas.

Sua última publicação, inclusive, aconteceu ainda na manhã de segunda-feira, dia 8, dia de sua morte. Se tratava de um vídeo da cantora fazendo uma entrevista com Jô Soares e falando sobre a experiência de ser uma mulher e gostar de rock pesado.

Já no Instagram do marido de Rita, Roberto de Carvalho, a última publicação antes do anúncio de morte da cantora foi uma foto antiga dos dois juntos e abraçados. Os dois se casaram oficialmente em 1996, mas estavam juntos por cerca de 47 anos de idade.