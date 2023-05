Diadema oferecerá alimentação a alunos da Florestan do curso preparatório para o Enem

Da Redação



09/05/2023 | 12:04



A Prefeitura de Diadema va ioferecer alimentação aos 210 alunos do curso gratuito preparatório para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e vestibulares da Fundação Florestan Fernandes. O anúncio foi feito pelo prefeito José de Filippi Júnior (PT) durante aula inaugural da formação no último sábado.

As aulas da formação, ministradas pelo Cursinho da Poli, acontecerão aos sábados, na sede da Florestan, das 8h às 15h30. Segundo o prefeito, o objetivo da alimentação é assegurar a frequência e permanência dos estudantes. “Eu vou dar minha contribuição para vocês não desistirem dessa oportunidade. Não dá para ficar esse tempo todo estudando se não tiver alimentação.”

O Cursinho da Poli atua há mais de 35 anos no setor e atende, preferencialmente, alunos oriundos de escolas públicas. As aulas se estenderão até dezembro de 2023.

OUTROS CURSOS

As inscrições para os cursos gratuitos da Fundação Florestan Fernandes terminam amanhã. A instituição oferece 54 qualificações profissionais em áreas como administração, beleza, comunicação, educação, gastronomia, tecnologia da informação e terapias naturais. A previsão é que as aulas comecem na última semana de maio e terminem em agosto, mas as datas podem variar de acordo com o curso escolhido. A formação inclui a emissão de certificado. Os interessados devem morar em Diadema e atender à escolaridade exigida de cada formação.

Após a inscrição, que não garante a vaga, os interessados deverão fazer a matrícula de 16 a 23 de maio – somente nos dias úteis, presencialmente, na sede da Fundação Florestan Fernandes (Rua Manuel da Nóbrega, 1.149 – Vila Conceição), das 9h às 15h. Para mais informações, é necessário acessar o portal da instituição (https://florestan.org.br/). As matrículas são realizadas por ordem de chegada.