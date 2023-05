Lava-louças oferecem mais economia do que usar torneiras?

Da Redação

Apesar da praticidade que esses eletrodomésticos oferecem, as lava-louças ainda estão associadas a diversos mitos, principalmente sobre o consumo de água. Na comparação entre uma máquina desse tipo e as tradicionais torneiras, a primeira é mais econômica que a segunda.

Segundo uma análise realizada pela Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), ao lavar louça de forma manual por 15 minutos com a torneira meio aberta, o consumo pode chegar em até 117 litros de água por lavagem, e em até 243 litros em apartamentos e condomínios.

Com máquina lava-louça, de acordo com a Brastemp, o consumo de água está entre 8 e 15 litros em um ciclo de lavagem, garantindo até 6x mais economia de água.

Isso porque a máquina de lavar louças reutiliza a água durante seu ciclo de lavagem – assim como as máquinas de lavar roupas. Além do uso moderado, esses eletrodomésticos possuem alta tecnologia que combina os ativos dos detergentes com os jatos de água em altas temperaturas e pressão, facilitando a remoção da sujeira, sem a necessidade de enxaguar as louças antes da lavagem.

Como exemplo, Gabriel Barbieri Silva, diretor de Marketing da Whirlpool Corporation, usa as máquinas da própria Brastemp.

“A Lava Louças 8 Serviços, modelo BLF08, traz até 5x mais economia de água no ciclo econômico em relação a lavagem na pia, o que equivale 92 litros de economia de água por lavagem”, diz. “Nos modelos de Lava Louças 10 Serviços, BLF10, e, a Lava Louças 14 Serviços, BLF14, a economia é de até 6x.”

De acordo com o especialista, outro ponto interessante é que, por exemplo a máquina de 8 serviços, “tem o menor consumo de energia elétrica do segmento – trazendo benefícios tanto no consumo de eletricidade quanto no de água”.

Além disso, a lava-louça oferece ao consumidor a organização da cozinha, já que os pratos, panelas e copos sujos deixados no balcão da cozinha podem ficar dentro da máquina, deixando a cozinha sempre organizada e limpa.

“Nada melhor do que a economia do tempo. Enquanto a lava-louça faz a limpeza por você, as pessoas podem aproveitar esse tempo para fazer outras coisas”, afirma Gabriel.

(Os dados dessa reportagem usaram como base estudos de SABESP/INST. FALCÃO BAUER/IBGE e Regulação Europeia 1059/2010.)