POCO F5 Pro e POCO F5 têm estreia mundial com desconto no AliExpress

Da Redação

Do 33Giga



09/05/2023 | 04:55



Ocorreu ontem, no horário de Pequim, o lançamento global de dois novos smartphones da família POCO. Os modelos POCO F5 Pro e POCO F5 chegaram ao mercado com configurações caprichadas e design elegante. Descubra, a seguir, mais detalhes das duas novidades da fabricante chinesa.

POCO F5 Pro – Ignite your Hyperpower

O novo smartphone premium POCO F5 Pro é o primeiro da fabricante a receber a tela WQDH+ Amoled, um dos recursos mais raros no segmento. Isso significa que os usuários podem consumir conteúdos com qualidade 2K. Com nível de brilho de 1.400nits, o display é ainda o mais brilhante já lançado pela POCO.

Para entregar a melhor experiência, a tela também conta com o Adaptive HDR, que otimiza a visualização de acordo com a luminosidade no ambiente. Por fim, para assegurar o bem-estar e a saúde ocular do utilizador, o modelo traz o recurso eyecare — com 1.920Hz PWM Dimming.

Quando o assunto é performance do sistema, o POCCO F5 Pro é equipado com o processador Snapdragon 8+ Gen 1. Somadas a ele estão memória RAM PDDDR5 de até 12GB e memória de armazenamento de até 512 GB. As especificações internas trazem também câmera tripla de 64MP, que grava vídeos em 8K.

Com a maior bateria da linha F (5.160mAh), o modelo tem carregamento turbo de 67W, que leva a energia para 100% em 50 minutos de tomada. Já o carregamento sem fio (de 30W) entrega a mesma carga em pouco mais de uma hora.

POCO F5 – The Origin of Speed

O segundo modelo lançado pela POCO é equipado com o processador recém-lançado Snapdragon 7+ Gen 2 — que roda em parceria com a LiquidCool 2.0, uma tecnologia de resfriamento líquido. Além de garantir boa experiência no dia a dia e para jogos, as especificações também liberam todo o potencial da câmera tripla (com lentes ultra-wide e macro) de 64MP com OIS/EIS.

O conjunto fotográfico do POCO F5 traz ainda melhor clareza no zoom do sensor, graças ao chipset e a um algoritmo aprimorado. A intenção da fabricante é facilitar a criação de fotos criativas e de alta qualidade. Para isso, oferece sete filtros e cinco quadros com os quais o usuário pode criar livremente.

Descontos especiais!

O evento global de lançamento dos smartphones POCO F5 Pro e POCO F5 aconteceu durante a madrugada desta terça-feira. Na loja oficial da POCO no AliExpress, a fabricante já oferece cupons de desconto especiais e presentes grátis – como smartwatches, smartbands e earphones – para os primeiros compradores.