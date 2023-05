Glauco Marciano, Kelly Santos e Thiago Servo ganham a primeira prova de A Grande Conquista

09/05/2023 | 01:11



É oficial: o jogo começou! Nesta segunda-feira, dia 8, aconteceu a estreia de A Grande Conquista, novo reality da Record TV, e, após dez famosos serem escolhidos pelo público para ingressarem na Mansão, seis foram direto para a Vila conviverem com 64 anônimos. Contudo, antes de chagarem lá, eles se tiveram que enfrentar um ao outro na primeira prova da temporada.

O objetivo da dinâmica era pegar as peças no alto da cama de gato, e, para isso, os participantes teriam que fazer duas viagens. Depois que juntarem todas as peças, a missão passou a ser formar o logotipo do programa - quanto mais rápido melhor. Os três vencedores ganhariam o poder de serem Donos das três casas do vilarejo, ou seja, os líderes.

O primeiro vencedor foi o modelo fitness Glauco Marciano, já que foi o mais rápido a formar o logo e conseguir a casa verde, a mais confortável da Vila. Com isso, ele tinha a oportunidade de escolher um perdedor para levar consigo. Glauco optou por MC M10.

Já o segundo mais rápido a terminar a prova foi o cantor e ex-Power Couple Thiago Servo, o dono da casa azul, escolhendo assim Erika.

E, por último, Kelly Santos se tornou a Dona da casa laranja, levando Caroline.

Embora os ganhadores tenham regalias e grandes poderes, também terão grandes responsabilidades. Caberá ao Dono ter jogo de cintura para conseguir tirar pessoas das casas e melhorar o convívio entre os participantes, além de distribuir a comida e até mesmo fazer com que qualquer participante que queira desistir mude de ideia.

Eita! Será que vai dar o que falar? Façam as suas apostas!