Bruno Camargo, bombeiro do Programa da Eliana, testa positivo para Covid-19 e fica de fora da estreia de A Grande Conquista

09/05/2023 | 01:11



Bruno Camargo, conhecido por suas participações como bombeiro no Programa da Eliana, entrou oficialmente para a disputa de A Grande Conquista, o novo reality da Record TV, que estreou nesta segunda-feira, dia 8. O modelo foi um dos dez escolhidos para entrar diretamente para a Mansão. Contudo, no início do programa, a apresentadora Mariana Rios informou que ele não estava presente por ter testado positivo para a Covid-19.

- O Bruno Camargo testou positivo para a Covid-19 e pelos protocolos de segurança ele não pôde estar aqui nesta noite. Ele está super bem, está recebendo todos os cuidados necessários e inclusive está acompanhando a gente também, disse ela.

E não é que o modelo se deu bem? Como garantiu a vaga entre os dez famosos escolhidos pelo público, já vai para a famosa Mansão, onde disputará o grande prêmio de um milhão de reais. No local, os moradores poderão usufruir de piscina, academia e uma cozinha toda equipada. É muito luxo!