Conheça os 10 participantes que vão ingressar na Mansão de A Grande Conquista

09/05/2023 | 01:11



O que você faria por um milhão de reais? Os participantes de A Grande Conquista, novo reality show da Record TV, estão dispostos a tudo, incluindo dividir o mesmo ambiente com mais de 60 pessoas. Pensa só na fila do banheiro, na briga por camas, na divisão de comida... Eita!

Nesta segunda-feira, dia 8, a primeira fase do game começou com uma seletiva super rigorosa. Entre os 16 famosos, o público votou em dez para se instalarem na Mansão, enquanto os outros seis foram direto para a Vila conviver com 64 anônimos.

Veja os primeiros morados da Mansão:

Bruno Camargo - Model, professor de educação física, ex-bombeiro do Programa da Eliana

Ana Paula Almeida - Apresentadora, atriz, publicitária, ex-Paquita

Ricardo Villardo - Ator e professor de teatro

Stephanie Gomes - Estudante de biomedicina e influenciadora

Daniel Toko - Repórter e cantor

Giulia Garcia - Atriz e influenciadora

Alexandre Suita - Empresário, influenciador, irmão de Andressa Suita

Victoria Macan - DJ e empresária

Bruno Tálamo - Jornalista

Faby Monarca - Empresária e administradora

Por enquanto, os escolhidos vão ficar confinados no hotel, e de lá poderão acompanhar tudo o que está acontecendo na Vila. A segunda fase, está marcada para começar dia 18 de maio, quando dez participantes do vilarejo serão escolhidos para se juntarem aos outros dez moradores da Mansão.