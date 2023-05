Com um a menos, Atlético-GO vence o Londrina e entra no G-4 da Série B

08/05/2023 | 22:22



Mesmo atuando com um jogador a menos desde os 15 minutos de jogo, o Atlético-GO venceu por 1 a 0 o Londrina, nesta segunda-feira à noite no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O time goiano subiu para a terceira posição, com 11 pontos, dentro do G-4. O time paranaense, com quatro pontos, ocupa a 17ª posição, na zona de rebaixamento.

Este jogo marcou a estreia do técnico Alberto Valentim, contratado na última sexta-feira, para substituir Mozart Santos. No último jogo, no empate por 1 a 1 diante do Tombense, o time foi dirigido de forma interina por Anderson Gomes.

O Londrina também tinha uma grande novidade: a estreia do goleiro Neneca, de 19 anos, filho do goleiro de mesmo nome que brilhou nos anos 1970 e 1980. Inicialmente no próprio time paranaense depois no Náutico e entrando para a história como campeão brasileiro pelo Guarani, em 1978, num time fantástico que tinha, entre outros Zé Carlos, Zenon e Renato no meio-campo e Careca, com 18 anos, no ataque ao lado de dois jogadores com nomes esquisitos e que eram importantes no jogo coletivo: Capitão e Bozó.

O goleiro Neneca, Hélio Miguel, morreu em 2015 vítima de câncer, sem poder ver, o filho Junior atuar como profissional. A jovem promessa entrou em campo no lugar do experiente Lucas Frigeri. Mostrou segurança e não teve culpa nos dois gols atleticanos.

O jogo começou intenso, com o Atlético-GO da casa tomando as iniciativas ofensivas. O Londrina, acuado, teve uma perda inesperada logo aos seis minutos: o zagueiro Da Silva sentiu uma lesão muscular na perna direita e acabou substituído por Gabriel.

Mas a bola continua rodando a área paranaense. Aos 13 minutos, Rodrigo Soares, dentro da área e de frente para o gol, finaliza e acaba travado por Gabriel. A bola foi para escanteio e na cobrança saiu o gol. Gabriel soares levantou na medida e Renato Alves, de frente, testou com força para as redes, abrindo o placar aos 14 minutos.

No minuto seguinte, o inesperado acontece para o Atlético-GO com a expulsão de Airton. Ele foi imprudente na dividida e acertou com a sola da chuteira o volante João Paulo. O cartão vermelho subiu imediatamente nas mãos do árbitro pernambucano Rodrigo Pereira de Lima.

Com um jogador a menos, o time da casa passou a atuar com mais cautela. O Londrina, armado para se defender, demorou para deslanchar no ataque. Mesmo assim, apareceu duas vezes com perigo na área adversária. Uma com Matheus Lucas, que quase alcançou o cruzamento de Paulinho Moccelin e outra com Diego Jardel, já nos acréscimos, quando, desequilibrado, tocou a bola rente a trave.

O Atlético-GO, ainda no final do primeiro tempo, perdeu o atacante Gustavo Coutinho, também com lesão na coxa, cedendo sua vaga para Matheus Régis. Na volta do intervalo, o técnico Alexandre Gallo fez uma mudança que mostrou a sua disposição ofensiva: tirou o volante João Paulo para a entrada do atacante Caio Mancha.

O Londrina voltou melhor, com uma marcação eficiente e marcando presença no ataque. Mas não conseguia acertar o último passe, portanto, não finalizava com perigo. O Atlético-GO, nesta altura, já esperava a chance de ampliar o placar nos contra-ataques. Como aconteceu aos 26 minutos, quando Matheus Régis saiu em disparada , driblou Neneca e tocou em direção ao gol. A bola saiu sem força e o zagueiro Patrick apareceu para aliviar, mandando a bola para escanteio.

O esperado segundo gol saiu aos 29 minutos, quando Rodrigo Soares, na frente da área, cortou um adversário e bateu com o pé esquerdo, no lado direito de Neneca. A torcida festejou e parecia aliviada com o gol que poderia confirmar a vitória. Mas o visitante entrou no jogo ao marcar seu gol aos 33 minutos, quando Caio Mancha subiu entre os zagueiros e cabeceou forte, após escanteio.

Até o apito final, aos 53 minutos, o jogo foi tenso, mesmo porque na base do abafa o Londrina tentou o empate. Mas não conseguiu.

Pela sexta rodada, o Atlético-GO vai até Salvador para encarar o líder isolado Vitória, com 12 pontos e 100% de aproveitamento, afinal, tem um jogo a menos que a maioria dos concorrentes. O jogo vai acontecer domingo, às 18h, no Barradão. O Londrina vai tentar a reabilitação em casa, no Estádio do Café, diante da Ponte Preta, também domingo, mas às 15h30.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 2 X 1 LONDRINA

ATLÉTICO-GO - Ronaldo; Rodrigo Soares, Lucas Gazal, Ramon Menezes e Heron; Renato Alves, Rhaldney e Shaylon (Bruno Tubarão); Airton, Gustavo Coutinho (Matheus Régis) (Emerson Santos) e Luiz Fernando (Igor Torres). Técnico: Alberto Valentim.

LONDRINA - Neneca; Ezequiel, Patrick, Da Silva (Gabriel) e Gustavo Salomão; João Paulo (Caio Mancha), Carlos Jatobá (Moisés Gaúcho) e Diego Jardel; Paulinho Moccelin, Matheus Lucas (Clinton) e Iago Dias (Hugo Cabral). Técnico: Alexandre Gallo.

GOLS - Renato Alves, aos 14 minutos do primeiro tempo. Rodrigo Soares, aos 29, e Caio Mancha, aos 33 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Gabriel, João Paulo, Carlos Jatobá e Moisés Gaúcho (Londrina).

CARTÃO VERMELHO - Airton (Atlético-GO).

ÁRBITRO - Rodrigo Pereira de Lima (PE).

RENDA - R$ 59.240,00.

PÚBLICO - 2.843 pagantes (4.140 total).

LOCAL - Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).