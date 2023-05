Série 'Como Ficar Rico', da Netflix, expõe as finanças pessoais dos participantes

08/05/2023 | 12:18



Como Ficar Rico estreou na Netflix há algumas semanas, mas ainda figura entre os títulos em alta da plataforma. O reality show, um dos mais vistos no último fim de semana, é focado na figura de Ramit Sethi, autor do livro I Will Teach You to Be Rich (Eu Vou te Ensinar a ser Rico, em tradução livre), best-seller lançado em 2009, ajudando outras pessoas a organizarem suas finanças com métodos de planejamento financeiro - que, por vezes se assemelham a um discurso de coach ou autoajuda.

Gravado nos Estados Unidos, o programa traz personagens reais que aceitam expor sua vida financeira, incluindo o dinheiro que têm guardado na poupança ou investido em ações, para tentarem passar pelo método de Sethi, gastando nas coisas que gostam e reduzindo custos com o que não gostam. Ramit passa seis semanas, ou seja, um mês e meio, acompanhando seus passos e verificando progressos.

Entre os problemas enfrentados estão excesso de cartões de crédito, sonho de ter um imóvel próprio, investimentos arriscados e até mesmo a conciliação entre visões financeiras diferentes dentro de um mesmo casal.

Como é de se esperar, o programa não traz uma "fórmula mágica" para ganhar dinheiro, focando em dar dicas para pessoas sem muitas noções de finanças pessoais, especialmente na realidade norte-americana. Mas pode ser uma boa opção de entretenimento para quem se interessa por reality shows sobre o tema.