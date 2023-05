Xororó fala sobre carreira musical do filho de Sandy e Lucas Lima: Fará a abertura do nosso show

08/05/2023 | 12:10



Parece que a família de Xororó irá ganhar um novo artista. Pois bem! Theo, o filho de oito anos de idade de Sandy e Lucas Lima, está se preparando para iniciar sua carreira no mundo da música. Em entrevista para o jornal Metrópoles, Xoxoró, da dupla com Chitãozinho, declarou:

- O Theo canta, inclusive, vocês já devem ter ouvido a voz dele algumas e não sabiam que era ele. Ele canta em uma música ? a Única ?, e fará a abertura do nosso show que irá lançar em DVD no próximo 19. Além disso, a voz dele também está em uma música que fizemos na época das eleições, Nossa Voz, ele aparece no finalzinho da música.

E continua:

- Ele adora atuar, gosta de escrever tirinhas, faz gibis, é difícil falar.

Fofo, né? Vale lembrar que, desde que nasceu, Theo tem uma vida super reservada, sem aparecer nas redes sociais dos pais ou até em fotos com família. É uma escolha de Sandy e Lucas deixar a imagem do filho preservada.

Sandy manda mensagem para Lucas Lima

Nesta segunda-feira, dia 8, Lucas Lima se apresentou com a banda Família Lima no Encontro. Com isso, Patrícia Poeta preparou uma surpresa para o músico ao televisionar uma mensagem gravada por Sandy.

Em sua declaração, ela diz:

- Eu estou com muito orgulho de você, pela sua fase. Passando aqui só para dar um beijinho, um carinho e falar que eu estou morrendo de orgulho. O musical está lindo, já assisti três vezes, estou encantada e admirada. E feliz de estar aqui um pouquinho, mesmo que rapidinho, só para um oi. Um beijo. Te amo, lindo.