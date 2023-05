Ed Sheeran confirma que vai fazer shows no Brasil

08/05/2023 | 12:10



Ele nunca esquece dos fãs brasileiros! Ed Sheeran já passou pelo Brasil algumas vezes, e, desta vez, não vai ser diferente. O cantor britânico acabou de lançar o novo álbum, Subtract, e confirmou ao Fantástico, no último domingo, dia 7, que vai trazer a Mathematics Tour para as terras brasileiras.

Ainda sem data definida para os shows, o ruivo também exibiu - com exclusividade ao programa - apresentações de duas canções do novo projeto: Life Goes On e Eyes Closed.

Recentemente, Sheeran venceu o processo de plágio aberto contra a família de Marvin Gaye e lançou o documentário A Soma de Tudo, no Disney+, falando sobre a carreira e a luta da esposa, Cherry Seaborn, contra um tumor.