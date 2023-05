Tom Cruise recebe prêmio do MTV Movie & TV Awards 2023 enquanto pilota jatinho

08/05/2023 | 12:11



Você deve ter sentido falta de uma tal premiação na noite do último domingo, dia 7, certo? É que na verdade, o MTV Movie & TV Awards de 2023 teve uma mudança de última hora no formato ao vivo planejado. A atriz e apresentadora Drew Barrymore, que ia comandar a apresentação este ano, decidiu não participar. A decisão aconteceu na quinta-feira, dia 4, depois dela se solidarizar com a greve de roteiristas de Hollywood. No entanto, a atriz concordou em voltar a apresentar o programa em 2024.

Vamos à cerimônia?

Mesmo assim, alguns momentos marcantes rolaram. Top Gun: Maverick, protagonizado por Tom Cruise, liderou e teve o maior número de indicações para filmes. Já nas indicações para melhor roteiro, Stranger Things e The Last of Us lideraram, ambos com seis indicações à pipoca de ouro. Jennifer Coolidge, a Tanya em The White Lotus, foi homenageada com o Prêmio Comedic Genius.

Cruise foi uma das estrelas que roubou a cena (e levaram a maior parte dos prêmios). O ator de 60 anos de idade, levou o prêmio de Melhor Perfomance com o sucesso de bilheteria, Top Gun: Maverick. Ao recebê-lo, o ator conseguiu atingir um novo patamar de discurso: ele recebeu o troféu de pipoca dourada no ar enquanto estava dentro de um avião de combate, usando óculos escuros e falando em um fone de ouvido. Em seu discurso, o astro agradeceu o público.

- Muito obrigado por este prêmio. Eu faço esses filmes para vocês. Eu amo vocês. Adoro entretê-los. Saber o quanto vocês gostam, o quanto vocês apreciam, simplesmente não há sentimento melhor.

Confira a lista de vencedores completa:

Melhor filme

Avatar: The Way of Water

Black Panther: Wakanda Forever

Elvis

Não! Não Olhe!

Scream VI - VENCEDOR

Smile

Top Gun: Maverick

Melhor Espetáculo

Stranger Things

The Last of Us - VENCEDOR

The White Lotus

Wandinha

Wolf Pack

Yellowstone

Yellowjackets

Melhor Performance em um Filme

Austin Butler ? Elvis

Florence Pugh ? Não se preocupe, querida

Keke Palmer ? Não! Não Olhe!

Michael B. Jordan ? Creed III

Tom Cruise ? Top Gun: Maverick - VENCEDOR

Melhor Performance em um Show

Aubrey Plaza ? The White Lotus

Christina Ricci ? Yellowjackets

Jenna Ortega ? Wandinha ? VENCEDOR

Riley Keough ? Daisy Jones & The Six

Sadie Sink ? Stranger Things

Selena Gomez ? Only Murders in the Building

Melhor Beijo

Anna Torv e Philip Prajoux ? The Last of Us

Harry Styles e David Dawson ? My Policeman

Madison Bailey e Rudy Pankow ? Outer Banks ? VENCEDOR

Riley Keough e Sam Claflin ? Daisy Jones & The Six

Selena Gomez e Cara Delevingne ? Only Murders in the Building

Melhor Performance Cômica

Adam Sandler ? Murder Mystery 2 - VENCEDOR

Dylan O'Brien ? Não está bem

Jennifer Coolidge ? Shotgun Wedding

Keke Palmer ? Não! Não Olhe!

Quinta Brunson ? Abbott Elementary

Desempenho inovador

Bad Bunny ? Bullet Train

Bella Ramsey ? The Last of Us

Emma D'Arcy ? House of the Dragon

Joseph Quinn ? Stranger Things ? VENCEDOR

Rachel Sennott ? Corpos Corpos Corpos

Melhor luta

Brad Pitt (Ladybug) vs. Bad Bunny (The Wolf) ? Bullet Train

Courteney Cox (Gale Weathers) vs. Ghostface ? Scream VI - VENCEDOR

Jamie Campbell Bower (Vecna) vs. Millie Bobby Brown (Eleven) ? Stranger Things

Keanu Reeves (John Wick) contra todos ? John Wick: Capítulo 4

Fuga de Narkina 5 ? Andor

Melhor herói

Diego Luna ? Andor

Jenna Ortega ? Wandinha

Paul Rudd ? Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania

Pedro Pascal ? The Last of Us ? VENCEDOR

Tom Cruise ? Top Gun: Maverick

Melhor Vilão

Elizabeth Olsen ? Doutor Estranho no Multiverso da Loucura ? VENCEDOR

Harry Styles ? Não se preocupe, querida

Jamie Campbell Bower ? Stranger Things

M3GAN ? M3GAN

O urso ? Urso de cocaína

Desempenho mais assustador

Jennifer Coolidge ? The White Lotus ? VENCEDOR

Jesse Tyler Ferguson ? Urso de Cocaína

Justin Long ? Bárbara

Rachel Sennott ? Corpos Corpos Corpos

Sosie Bacon ? Sorriso

Melhor dupla

Camila Mendes e Maya Hawke ? Revenge

Jenna Ortega e Thing ? Wandinha

Pedro Pascal e Bella Ramsey ? The Last of Us ? VENCEDOR

Simona Tabasco e Beatrice Grannò ? The White Lotus

Tom Cruise e Miles Teller ? Top Gun: Maverick

Melhor elenco de Kick-Ass

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania

Pantera Negra: Wakanda Forever

Outer Banks

Stranger Things - VENCEDOR

Teen Wolf: The Movie

Melhor música

Demi Lovato ? Still Alive - Scream VI

Doja Cat ? Vegas - Elvis

Lady Gaga ? Hold My Hand - Top Gun: Maverick

OneRepublic ? I Ain't Worried - Top Gun: Maverick

Rihanna ? Lift Me Up - Black Panther: Wakanda Forever

Taylor Swift ? Carolina - Where the Crawdads Sing - VENCEDOR

Melhor Série Docu-Reality

Férias em família em Jersey Shore

As verdadeiras donas de casa de Beverly Hills

Reunião de família: Edição Love & Hip Hop

Os Kardashians - VENCEDOR

Vanderpump Rules

Melhor Série de Competição

All Star Shore

Big Brother

RuPaul's Drag Race: All-Stars - VENCEDOR

The Challenge: USA

The Traitors

Melhor Anfitrião

Drew Barrymore ? The Drew Barrymore Show - VENCEDOR

Joel Madden ? Ink Master

Nick Cannon ? The Masked Singer

RuPaul ? RuPaul's Drag Race

Kelly Clarkson ? The Kelly Clarkson Show

Melhor equipe de realidade na tela

Mike "The Situation" Sorrentino, Vinny Guadagnino, Pauly D (MVP) ? Jersey Shore Family Vacation

Tori Deal e Devin Walker ? The Challenge: Ride or Dies

RuPaul Charles e Michelle Visage ? RuPaul's Drag Race

Ariana Madix, Katie Maloney, Scheana Shay, LaLa Kent ? ??Regras de Vanderpump ? VENCEDOR

Garcelle Beauvais e Sutton Stracke ? As verdadeiras donas de casa de Beverly Hills

Melhor Documentário Musical

HalftimeLove, LizzoSelena Gomez : My Mind & Me - VENCEDOR

Sheryl

O dia em que a música morreu: a história da torta americana de Don McLean

Melhor Momento Musical

Daisy Jones & The Six ? Look At Us Now (Honeycomb)

Don't Worry Darling ? Sapateado do Jack

Elvis ? Trouble

Ginny & Georgia ? I Will Survive (despedida de solteira)

M3GAN ? Titanium

Matilda the Musical ? Revolting Children

Purple Hearts ? Come Back Home ? VENCEDOR

RRR? Naatu Naatu

She-Hulk: Advogada ? Body

Saturday Night Live ? Big Boys

Stranger Things ? Running Up That Hill

The Last of Us ? Muito, muito tempo (Bill e Frank tocam piano)

A Escola do Bem e do Mal ? Você deveria me ver em uma coroa

The Summer I Turned Pretty - This Love (Taylor's Version)

Wandinha - Goo Goo Muck

Young Royals - Simon's Song