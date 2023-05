Após coroação, Príncipe William passa tempo com os filhos no dia de trabalhos para caridade

08/05/2023 | 12:11



Toda festa chega ao fim... menos para a família real! Logo depois que aconteceu a coroação de Rei Charles III, os membros da realeza curtiram os shows de Katy Perry e Lionel Richie. Agora, eles seguem cumprindo a agenda de compromissos relacionado ao grande evento.

Nesta segunda-feira, dia 8, aconteceu o The Big Help Out, o momento que Príncipe William e Kate Middleton reservam para fazerem trabalhos de caridade. Contudo, o que chamou a atenção foi outra coisa.

Louis, George e Charlotte, os filhos do casal, também marcaram presença e roubaram a cena com tanta fofura. Nos cliques, eles apareceram fazendo atividades de arco e flecha, passeio de trator, concertos de móveis e pinturas.

Em todo o momento, William acompanhou de perto as peripécias dos herdeiros.