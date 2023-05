Príncipe William teria alfinetado o irmão, Príncipe Harry, em discurso nos shows após coroação

08/05/2023 | 12:10



A coroação do Rei Charles III, que aconteceu no último sábado, dia 6, segue agitando o mundo e as redes sociais. No entanto, os shows que aconteceram após a cerimônia no domingo, dia 7, marcaram o fim das celebrações de posse. No evento, Príncipe William roubou a cena ao fazer um discurso em que jurava compromisso e lealdade ao pai. O primogênito do monarca ainda citou a avó, a Rainha Elizabeth II, e afirmou que ela seria uma mãe orgulhosa de ver seu filho ser coroado rei.

William continuou o discurso falando sobre servir e apoiar a realeza britânica.

- Apesar de todas as celebrações serem magníficas, no centro da pompa está uma mensagem simples: serviço. As primeiras palavras de meu pai ao entrar na Abadia de Westminster ontem foram uma promessa de serviço. Foi uma promessa de continuar a servir, ressaltou ele.

Nas redes sociais, os usuários comentaram a situação:

SERVIÇO. Algo que Harry não entende, escreveu um internauta, apontando uma possível alfinetada de William no irmão mais novo.

Vale lembrar que, durante e após a coroação, segundo o jornal britânico Mirror, não houve interação direta entre a dupla.

E parece que aquela velha marca registrada de seriedade da família real tem perdido força. Nas apresentações feitas por um time de estrelas, como Katy Perry, Lionel Richie, Take That e Andrea Bocelli, os membros reais foram vistos na maior curtição, com direito a dancinhas, Princesa Charlotte cantando o hit Roar de Katy Perry e até um momento cômico em que o príncipe William da uma bandeirada no rosto de George. Será ou não o início de uma nova era real?