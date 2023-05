Após Copom, mercado continua no Focus apostando em 1º corte de juros na reunião de setembro

08/05/2023 | 12:06



Após o Comitê de Política Monetária (Copom) da semana passada, o mercado financeiro continua a apostar que o primeiro corte da taxa Selic deve ocorrer no encontro de setembro, o sexto deste ano, conforme a mediana encontrada no Sistema de Expectativas de Mercado, base de dados do Boletim Focus. O Copom manteve a Selic em 13,75% ao ano pela sexta vez seguida na última quarta-feira.

A mediana para setembro, porém, ficou levemente mais alta na pesquisa divulgada hoje. Foi de 13,25% na semana anterior para 13,3750%. No fim deste ano, a taxa esperada ainda é de 12,50%. Para o encerramento de 2024, a mediana para os juros básicos também continuou em 10,00%.

No Copom, o colegiado afirmou que a apresentação do arcabouço fiscal reduziu parte da incerteza, mas que a conjuntura é marcada por um processo de desinflação que tende a ser mais lento em meio às expectativas de inflação desancoradas. Segundo o colegiado, esse contexto demanda maior atenção na condução da política monetária.

O BC ainda repetiu que vai continuar vigilante, avaliando se a estratégia de manutenção da taxa Selic por período prolongado será capaz de assegurar a convergência da inflação à meta. Mas acrescentou que o cenário de retomada da alta de juros é menos provável, embora garanta que não hesitará em tomar esse caminho caso o processo de desinflação não ocorra como o esperado.