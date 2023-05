Filhas de Palmirinha se emocionam ao relembrar da mãe durante o 'Mais Você'

08/05/2023 | 12:05



Nesta segunda-feira, 8, o programa Mais Você, TV Globo, apresentado por Ana Maria Braga, prestou suas homenagens à Palmirinha Onofre, 91 anos, que faleceu no domingo, 7. Durante o programa, um repórter foi até o cemitério Morumby, em São Paulo, e conversou com as três filhas de Palmirinha. Tânia, Nancy e Sandra. A culinarista deixa seis netos e seis bisnetos.

Conhecida como "Vovó do Brasil", Palmirinha teve sua primeira chance na TV ao lado de Ana Maria, na época na TV Record com o programa Note e Anote.

As filhas afirmaram durante a entrevista ao vivo que estão em paz e que sabem do amor e carinho de Ana Maria pela Palmirinha. "Nos últimos momentos de lucidez dela, ela só sorria quando via seu programa", confessou uma delas.

Durante a conversa entre as filhas e a apresentadora, Ana Maria explicou que foi ela quem eternizou o nome Palmirinha. "Eu chamei ela para vir trabalhar no meu time. Desde o primeiro dia ela virou Palmirinha, porque não conseguia chamá-la de Palmira", explicou ela.

"Hoje estamos em paz, porque ela sofreu muito esses últimos dias, ela sentia muitas dores. O que a gente estava pedindo é que Deus a levasse e que ela ficasse em paz", disseram elas em conversa com a apresentadora.

As três ainda agradeceram muito o carinho, força e mensagens que receberam de todo o Brasil e garantiram que isso as deixou mais fortes. "A gente está sentindo toda essa serenidade dela e esse carinho todo desse público que ela tinha, dos amiguinhos e amiguinhas. Fizeram a gente criar força que a gente não sabe de onde veio, porque nesse momento quem dava força para gente era ela", explicaram.

Ana Maria Braga ainda comentou durante o momento delicado com as filhas sobre a força de Palmirinha. "Uma das mulheres mais fortes que eu conheci na vida toda", disse.

O velório está sendo realizado no Cemitério do Morumby, das 9h às 17h. No período das 11h às 13h será aberto ao público. O sepultamento será reservado aos amigos e familiares.

Foi a própria Palmirinha que pediu às filhas para ser sepultada neste cemitério e que não fosse cremada e sim, enterrada.

Ainda durante o programa desta segunda-feira, Ana Maria reprisou alguns momentos com Palmirinha. Exibiu uma visita que a culinarista fez à casa dela no Rio de Janeiro e o último programa que gravou junto dela em 2019. A apresentadora se emocionou em todos os momentos que falou da amiga, sempre com ternura e amor.