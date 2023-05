Turkish Airlines oferece mensagens gratuitas e ilimitadas em voos

Redação

A companhia aérea Turkish Airlines anunciou que irá oferecer mensagens gratuitas e ilimitadas aos passageiros de voos internacionais. O serviço será destinado aos viajantes membros do Miles&Smiles, programa de fidelização da empresa, e aos associados Miles&Smiles Classic Plus, Elite e Elit Plus.

Mensagens gratuitas em voos da Turkish Airlines

“Estamos acrescentando mais um desenvolvimento inovador às inúmeras melhorias que fizemos para o setor da aviação da Turquia como transportador de bandeira nacional. Ao combinarmos a nossa abordagem inovadora com a satisfação do cliente, queremos garantir que os nossos passageiros possam enviar livremente mensagens acima das nuvens, mantendo-se conectados sem quaisquer limites”, disse Bilal Eksi, CEO da Turkish Airlines.

O serviço de mensagens ilimitadas e gratuitas será lançado primeiro nas suas aeronaves com acesso à Internet pela Turk Telekom. Depois, deve ser implementado gradualmente em todas as aeronaves.

Os passageiros poderão utilizar a conexão em aplicativos como WhatsApp, Messenger, iMessage e outras redes sociais.

