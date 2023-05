Palavra do Leitor

Da Redação



08/05/2023 | 11:23



Diário, 65 anos

Às vésperas de completar seis décadas e meia de bons serviços prestados aos leitores do Grande ABC, o Diário noticiou no sábado que a OMS (Organização Mundial de Saúde) decretou o fim da emergência de Covid-19. Creio que o anúncio pudesse ter sido a manchete, pela importância histórica e também em homenagem ao trabalho relevante que os profissionais do jornal desempenharam durante a pandemia, informando-nos, alertando-nos e conduzindo-nos com segurança pelos caminhos da ciência. É hora de agradecer o empenho do jornal em ser luz durante o período mais sombrios dos últimos 65 anos.

Teresa de Fátima Vicks - Santo André





Árvores

Nós, moradores do Riacho Grande, viemos requerer junto ao prefeito Orlando Morando a poda ou a substituição de árvore localizada na Rua Daphinis, em frente ao número 220, pois a mesma está danificando o passeio público e a residência. Os galhos estão passando para o outro lado da rua. Na Praça Nazareno Bernardelli, ponto de táxi número 22, o taxista fez solicitação há mais de três anos e não foi atendido. O passeio público tem quatro árvores para fazer a poda ou substituição. Na Rua Luiz Gianotto, número 170, árvores estão danificando residência há mais de três anos. Na Rua Antonio, número 60, danificando o passeio público. Senhor prefeito, tome as devidas providências.

Luiz Carlos dos Santos - São Bernardo





Feira do rolo

Venho solicitar as devidas providências para a seguinte situação em São Bernardo: a Praça Lauro Gomes tem feira do rolo e outras coisas mais. Está uma vergonha. Tem uma base da Guarda Municipal ao lado e eles não fazem nada. Prefeito Orlando Morando e deputado federal Marcelo Lima, tomem providências.

José Carlos da Silva - São Bernardo





Polícia Federal

Agora é o diretor da PF (Polícia Federal), Andrei Passos, dizendo que a corporação vai fazer uma investigação rigorosa sobre se Bolsonaro entrou nos EUA com cartão de vacinação adulterado. É correto adentrar à terra do Tio Sam com cartão de vacina adulterado, caso se comprove? Evidentemente que não. Agora, será que este fato é tão relevante para a PF entrar em ação? Será que este órgão, tão essencial e de tão belo trabalho feito ao longo dos últimos anos na investigação de crimes de diversas naturezas, não tem investigações mais significativas para serem feitas? Como vimos num passado recente, a lista de crimes praticados pelo Executivo e seu staff é grande. Malas, cuecas, apartamentos, sítios, meias e por aí vai.





Mauri Fontes- Santo André

Jornalismo

A Bandeirantes sempre foi referência no jornalismo. Teve José Paulo de Andrade, Salomão Ésper e Joelmir Beting, entre outros. Hoje tem Reinaldo Azevedo, que escreveu o livro O País dos Petralhas. Vocês se lembram? Ele também não! CNN consegue ser mais global que a Globo. É tão parcial que chega a dar vergonha de assistir. E ainda nos brinda com Marco Antonio Villa, aquele que criou o termo ‘lulopetismo’. Ele também não lembra (como bom andreense). E, finalmente, a Globonews, com seus 14 comentaristas, todos da mesma linha – se alguém discorda, é chamada a atenção ao vivo, como aconteceu com Míriam Leitão. E na Globonews destacamos o excelente Gerson Camarotti, autor da frase: “Os deslizamentos em Petrópolis são culpa de Bolsonaro, que não cuidou do meio ambiente”. Se fosse mais jornalista e menos militante, saberia que os deslizamentos em Petrópolis ocorrem desde o tempo de dom João Charuto.

Paride Pellicciotta - Rio Grande da Serra