Estoques no atacado nos EUA ficam estáveis em março

08/05/2023 | 11:22



Os estoques no atacado dos Estados Unidos ficaram estáveis em março na comparação com o mês anterior, em US$ 918,5 bilhões, informou nesta segunda-feira, 8, o Departamento do Comércio do país. Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam alta de 0,1%.

Em fevereiro, também houve estabilidade ante janeiro nos estoques, segundo revisão publicada nesta segunda-feira (de alta de 0,1% antes informada).