Freio no retrocesso

Da Redação



08/05/2023 | 11:16



Ao derrubar na sessão de quarta-feira parte dos decretos assinados em abril pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que alteravam o marco regulatório do saneamento, a Câmara Federal evitou que se consolidasse no Brasil um dos maiores crimes contra a saúde da população, especialmente os mais pobres. Com atuação destacada do deputado Alex Manente (Cidadania), que relatou o PDL (Processo de Decreto Legislativo) que sustou os efeitos do texto do Executivo, a maioria do plenário – foram 295 votos favoráveis, 136 contrários e uma abstenção – garantiu que, em até dez anos, 99% dos moradores do País tenham acesso à água potável e 90% ao tratamento de esgoto.

Tomando-se como exemplo a cidade de São Bernardo, que entre as sete do Grande ABC apresenta a pior situação no quesito saneamento ambiental, dá para mensurar o impacto global da decisão tomada pela Câmara Federal. Ao derrubarem trechos do decreto presidencial, os deputados garantiram que o município administrado pelo prefeito Orlando Morando (PSDB) forneça água potável e tratamento de esgoto a 557 mil pessoas até 2033. Somente no Grande ABC, esse número alcança 1,3 milhão de pessoas. Aplicada à realidade nacional, que em muitos rincões apresenta situação ainda pior que a do território são-bernardense, tem-se ideia do avanço que o trabalho capitaneado por Alex Manente vai representar em qualidade de vida para a população brasileira.

Estudo recente conduzido pelas pesquisadoras Rafaella Lange e Juliana Almeida Dutra, executivas ligadas a empresas do setor, concluiu que cada R$ 1 aplicado em saneamento resulta em R$ 29,19 em benefícios sociais. Beber água tratada e devolvê-la livre de impurezas aos rios, córregos e represas proporciona também economia significativa em serviços médicos e hospitalares. Imagine-se quantos problemas seriam evitados se São Bernardo não despejasse esgoto <CF51>in natura</CF> na Billings? São essas vantagens, tangíveis e intangíveis, que o decreto assinado pelo presidente Lula ameaçaria, mas que, graças à intervenção dos deputados, foram mantidas. Que o Senado, na hora oportuna, siga o passos da Câmara.