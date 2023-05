Em meio a tratamento contra câncer, Preta Gil reúne família em passeio

08/05/2023 | 11:11



Preta Gil descobriu um câncer no intestino no começo de 2023 após passar mal e dar entrada na Clínica São Vicente, na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro. Logo depois do ocorrido ainda não se tinha informações sobre o que estava causando o mal estar da cantora. Seis dias depois, no entanto, ela usou as redes sociais para informar aos fãs e seguidores que foi diagnosticada com a doença.

Em maio de 2023, a cantora aterrissou em São Paulo para fazer radioterapia e quimioterapia oral, mas, sem se deixar abalar, ela também decidiu curtir os bons momentos da vida. Sendo assim, Preta reuniu familiares e amigos em um passeio:

Nosso domingo em SP foi uma delícia. Amamos as coleções dos carros aos brinquedos, escreveu a cantora na legenda.

Quem também estava presente no rolê era Bela Gil, irmã da artista.

Das coisas que eu mais amo na vida: casa cheia de gente que eu amo! Feliz de poder estar mais pertinho de você irmã, comentou.