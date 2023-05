Filha de Palmirinha fala sobre momentos finais da vida da apresentadora: Ela estava vivendo plenamente

08/05/2023 | 11:10



Sandra Bucci, filha da Vovó Palmirinha, concedeu uma entrevista ao Encontro nesta segunda-feira, dia 8, direto do Cemitério do Morumby, onde a mãe está sendo velada.

Muito emocionada, a filha da apresentadora falou sobre a gratidão que sente por ter vivido todos esses anos ao lado da mãe.

- Tudo que eu sou, tudo que eu passei para os meus filhos, passo para os meus netos, ela que me ensinou. Ela que me pôs na vida, ela que me ensinou a caminhar, me ensinou humildade. Nossa, essa palavra pra ela, fazia parte do cotidiano dela, humildade. Vocês não precisam se humilhar, mas sejam sempre humildes, nunca pisem em ninguém.

Sandra ainda revelou como foram os últimos dias de Palmirinha. Ela estava internada no hospital desde o dia 11 de abril e morreu em decorrência de um problema crônico renal.

- Ela estava vivendo plenamente, ela viveu plenamente. E não acreditava que pudesse um dia acontecer isso. Ela me pedia todos os dias: Sandra, nós vamos sair hoje do hospital?