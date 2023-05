Abel Ferreira admite que expulsão facilitou a goleada do Palmeiras em Goiás

07/05/2023 | 22:20



O português Abel Ferreira esperava uma partida complicada em Goiânia neste domingo pelo Campeonato Brasileiro. O técnico admite que o Palmeiras começou muito bem diante do Goiás, com um gol no início do jogo, teve o jogo facilitado pela expulsão de Lucas Halter, aos 40 minutos da etapa inicial. No final, goleada por 5 a 0 no estádio da Serrinha.

"O jogo se previa difícil, a grama estava alta. Previa que na segunda parte teríamos 11 contra 11 e fosse preciso intensidade. Hoje, fisicamente, teríamos que estar melhor que nossos adversários, pelas viagens que eles tiveram. Não podia admitir que o Palmeiras com mais um dia de descanso, não tivesse mais força física e mental que o rival", disse.

O treinador destacou a consistência da equipe em vários momentos da partida. O time alviverde foi eficiente ao aproveitar a força da bola aérea para abrir o placar do início do jogo, a exemplo do que já havia feito diante do Corinthians, e mostrou pragmatismo ao controlar o jogo, dosar o ritmo e construir a goleada sem correr riscos. Foi a primeira vitória fora de casa - na estreia, empate por 2 a 2 diante do Vasco.

"Entramos muito bem no jogo, até os 25 minutos, grande dinâmica com bola. O adversário reagiu muito bem, nos empurrou para nossa defesa. Depois da expulsão, o jogo se tornou muito mais simples e fácil para nós".

O treinador deixou claro que existe um plano tático em caso de expulsão do adversário. "Os jogadores sabem o que temos que fazer quando estamos em vantagem numérica. Foi uma vitória muito bem conseguida, uma equipe consistente. Isso define as boas equipes, consistência", completou.