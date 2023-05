Suárez marca 1º gol no Brasileirão, mas Grêmio deixa Red Bull Bragantino empatar no fim

07/05/2023 | 21:16



Em um jogo cheio de emoções, com direito a duas viradas, seis gols e um deles nos acréscimos do segundo tempo, o Grêmio empatou com o Red Bull Bragantino, pelo placar de 3 a 3, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, na noite deste domingo, em jogo válido pela quarta rodada. O grande destaque ficou para o golaço marcado por Luis Suárez, o primeiro dele no Brasileirão.

Apesar de ter balançado a rede outras 11 vezes nesta temporada, o uruguaio ainda não tinha desencantado no Brasileirão. Com o resultado, o Grêmio chegou aos sete pontos, por enquanto, em sétimo lugar. Já o Red Bull Bragantino voltou a pontuar e agora tem cinco pontos, em 12.º.

Mesmo fora de casa, o time de Bragança Paulista começou mandando no jogo. Mas, logo aos cinco minutos, viu a bola bater na mão do volante Jadsom, dentro da área e o árbitro, com auxílio do VAR, marcar o pênalti para o Grêmio. Cristaldo foi para a cobrança e converteu.

Mas o gol não assuntou o time paulista, que logo empatou. No lance seguinte, aos oito, após uma boa trama, Matheus Fernandes tabelou e surgiu de frente com o goleiro Gabriel Grando, na entrada da área, e conseguiu concluir bem para o gol. Depois disso, o Red Bull Bragantino teve algumas chances de virar o placar, principalmente em chutes de fora da área. Já o Grêmio, criou pouco e saiu para o intervalo, sob vaias de seu torcedor.

Na volta para o segundo tempo, o duelo seguiu cheio de emoções e aos sete minutos, o time paulista conseguiu chegar à virada. Em um contra-ataque rápido, Eduardo Sasha recebeu na área, deixou um zagueiro para trás e bateu em diagonal no canto, sem chances para o goleiro adversário. Mas, outra vez, o gol de empate saiu no lance seguinte. Aos oito, Bitello cruzou na área e a zaga afastou. Luis Suárez, dentro da área, pegou um chute sem pulo e fez um golaço, o primeiro dele no Brasileirão. O terceiro gol do Grêmio saiu aos 16 minutos, outro golaço. Everton Galdino recebeu de costas para a marcação, cortou dois marcadores e bateu no cantinho.

A partir daí, o time gaúcho diminuiu o ritmo e vinha conseguindo controlar bem o jogo com a ajuda do gramado encharcado por conta da chuva que caiu em Porto Alegre. Nos acréscimos, porém, o Red Bull Bragantino conseguiu empatar. Aos 46 minutos, Juninho Capixaba cruzou rasteiro e Thiago Borbas completou para o gol, fechando o placar em 3 a 3. O jogo teve 11 minutos de acréscimos e a torcia vaiou ao apito final.

Os dois times voltam a campo já nesta quarta-feira (10) para a disputa da quinta rodada do Brasileirão. Logo às 19h, o Red Bull Bragantino recebe o América-MG, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Mais tarde, às 21h30, o Grêmio visita o Palmeiras, no Allianz Parque, em São Paulo.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 3 X 3 RED BULL BRAGANTINO

GRÊMIO - Gabriel Grando; Thomas Luciano, Bruno Alves, Bruno Uvini e Diogo Barbosa; Lucas Silva (Zinho), Mila (Gustavo Martins), Bitello, Cristaldo (Nathan) e Vina (Everton Galdino); Luis Suárez (André). Técnico: Renato Gaúcho.

RED BULL BRAGANTINO - Lucão; Andrés Hurtado, Eduardo Santos, Natan e Juninho Capixaba; Jadsom Silva, Matheus Fernandes (Thiago Borbas) e Lucas Evangelista; Bruninho (Vitinho), Eduardo Sasha e Helinho (Henry Mosquera). Técnico: Pedro Caixinha.

GOLS - Cristaldo, pênalti, aos sete e Matheus Fernandes, aos oito, do primeiro tempo; Eduardo Sasha, aos sete, Luis Suárez, aos 10 e Everton Galdino, aos 16 e Thiago Borbas, aos 46 minutos, do segundo tempo.

ÁRBITRO - Paulo Cesar Zanovelli (MG).

CARTÕES AMARELOS - Bruno Uvini, Everton Galdino, Gustavo Martins, Nathan e Vina (Grêmio); Matheus Fernandes e Vitinho (Red Bull Bragantino).

RENDA - R$ 1.129.473,00

PÚBLICO - 23.760 total

LOCAL - Arena Grêmio, em Porto Alegre (RS).