Dorival mostra otimismo após vitória sobre o Inter, mas se preocupa com 'sequência absurda'

07/05/2023 | 21:08



Dorival Júnior foi para a coletiva de imprensa com um semblante de satisfação. O treinador vem conseguindo implantar a sua filosofia no clube, que derrotou o Internacional, neste domingo, por 2 a 0, no Morumbi, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, a terceira sem derrotas. Ele destacou a boa atuação da sua equipe e não deixou de elogiar o adversário, comandado por Mano Menezes.

"Foi um jogo muito difícil, contra uma equipe que vai brigar do meio para cima, por posições importantes. O Inter merece muito respeito, foi uma partida muito disputada. É uma equipe que, sob o comando do Mano, já vive um momento diferente comparado ao que a nossa equipe vem tentando construir. Foi uma boa apresentação. Tivemos algumas dificuldades, principalmente na primeira etapa, a flutuação do Maurício dificultava nossa marcação. Quando eles giravam, estavam sempre buscando um jogador para tabela ou enfiada. Nosso comportamento foi muito bom, mais uma partida em que não tomamos gol", disse Dorival Júnior.

O treinador está invicto no São Paulo. Foram cinco jogos, com três vitórias e dois empates. No Brasileirão, o time tricolor é o quinto colocado, com sete pontos, cinco atrás do líder Botafogo. "Fico feliz com tudo isso. Ainda demanda tempo para que tenhamos alguma coisa mais palpável na comparação com o que vem sendo apresentado. Os jogadores estão querendo acertar e procurando entender, isso é o mais importante. Tem sido exemplar o comportamento nessa luta, alguns resultados iniciais têm acontecido e fico muito satisfeito com tudo isso", afirmou.

Dorival aproveitou também para falar sobre a sequência do São Paulo, com jogos pelo Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana. O próximo desafio é diante do Fortaleza, na quinta-feira, às 20h, na Arena Castelão."É um campeonato que as pessoas falam de poupar, no sentido de colocar em campo a melhor equipe possível. Teremos uma sequência absurda, vamos viajar para Fortaleza, jogaremos contra o Corinthians, depois vamos para Recife, retornaremos e jogaremos com o Vasco no Morumbi. Logo em seguida, tem uma viagem terrível para a Venezuela, provavelmente decidindo vaga. Não será fácil e tenho que contar com todo mundo. Eles têm que estar preparados porque teremos mexidas. Vou avisando que isso vai acontecer para que não cause surpresa", disse

Por fim, o treinador mostrou confiança para a sequência da temporada. "Vamos tentar fazer a melhor campanha possível, vamos brigar para chegar em todas as competições. Vamos ter que jogar com alternâncias, não será fácil, contamos com o torcedor e com o crescimento da equipe. Temos que nos comprometer ainda mais, é um início bom, não podemos parar", afirmou.