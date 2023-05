País recebe com esperança notícia de que covid não é mais emergência, diz ministra da Saúde

07/05/2023 | 20:35



A ministra da Saúde, Nísia Trindade, disse, em pronunciamento em rádio e TV na noite deste domingo, que o País recebe com esperança a notícia de que a covid-19 não é mais emergência. "A Organização Mundial da Saúde declarou no dia 5 de maio que a pandemia de Covid-19 não é mais uma emergência de Saúde Pública de Importância Internacional. Depois de termos passado por um período tão doloroso, nosso País recebe essa notícia com esperança", afirmou.

Segundo a ministra, o Brasil ainda vai conviver com a covid-19, que continua evoluindo e sofrendo mutações. "Mas temos há mais de um ano a predominância em todo o mundo da variante Ômicron e suas sub-linhagens, sem o agravamento do quadro sanitário", ressaltou. "Temos uma redução progressiva do número de hospitalizações e óbitos, resultado de proteção da população pelas vacinas."

Ainda conforme Trindade, diante desse cenário, o momento indica uma transição "do modo de emergência para um enfrentamento continuado, como parte da prevenção e controle de doenças infecciosas".