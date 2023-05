Motorista atinge multidão em ponto de ônibus no Texas perto da fronteira e mata 7

07/05/2023 | 19:36



Um motorista em um SUV atingiu uma multidão neste domingo, 7, matando 7 pessoas e ferindo 10 que esperavam em um ponto de ônibus em frente a um abrigo para migrantes na cidade americana fronteiriça de Brownsville, Texas. A informação foi divulgada pela polícia local, que explicou que o motorista foi levado para um hospital e depois seria transferido para uma prisão. Suas intenções não estavam imediatamente claras.

O diretor do abrigo Bishop Enrique San Pedro Ozanam Center, Victor Maldonado, disse que revisou o vídeo de vigilância do abrigo na manhã deste domingo depois de receber uma ligação sobre o acidente. "O que vemos no vídeo é que um SUV, um Range Rover, furou um semáforo que estava a cerca de 30 metros de distância e atingiu as pessoas que estavam sentadas no ponto de ônibus", disse Maldonado.

O ponto de ônibus fica do outro lado da rua do abrigo e não está sinalizado. Não havia banco e as pessoas que esperavam estavam sentadas no meio-fio, disse Maldonado. Ele disse que a maioria das vítimas eram homens venezuelanos.

Segundo Maldonado, o SUV capotou depois de subir no meio-fio e continuou se movendo por cerca de 60 metros. Algumas pessoas que caminhavam na calçada a cerca de 9 metros do grupo principal também foram atingidas, explicou ele.

O investigador da polícia de Brownsville, Martin Sandoval, disse que o acidente aconteceu por volta das 8h30 (hora local) e a polícia não sabia se o motorista atingiu as pessoas intencionalmente.

"Podem ser três fatores", disse Sandoval. "Pode ter sido alguma intoxicação; um acidente; ou intencional. Para descobrirmos exatamente o que aconteceu, temos que eliminar os outros dois."

O motorista foi levado para um hospital devido aos ferimentos sofridos quando o carro capotou, disse Sandoval. Não havia passageiros no carro e a polícia não soube imediatamente o nome ou a idade do motorista.

"Ele não está cooperando muito no hospital, mas será transportado para a prisão da nossa cidade assim que receber alta", disse Sandoval. "Suas impressões digitais serão tiradas, assim como uma foto de identificação."

A polícia também recuperou uma amostra de sangue e a enviou para um laboratório do Departamento de Segurança Pública do Texas para testar substâncias tóxicas.

Local de interesse

Brownsville tem sido um epicentro para a migração através da fronteira EUA-México, e se tornou um local de interesse importante com o fim das restrições de fronteira da era pandêmica conhecidas como Título 42, na próxima quinta-feira. O abrigo Ozanam é o único abrigo noturno na cidade e administra a libertação de milhares de migrantes sob custódia federal.

Maldonado disse que o centro não recebeu nenhuma ameaça antes do acidente, mas a conexão foi feita depois. "Algumas pessoas passaram pelo portão e disseram ao segurança que isso aconteceu por nossa causa", disse Maldonado.

O abrigo tem capacidade para 250 pessoas, mas muitos que chegam saem no mesmo dia. Nas últimas semanas, um aumento nas travessias de fronteira levou a cidade a declarar uma emergência, enquanto autoridades locais, estaduais e federais coordenam a fiscalização e a resposta humanitária. "Nos últimos dois meses, recebemos de 250 a 380 (migrantes) por dia", disse Maldonado.

O deputado democrata Vicente González disse no domingo que as autoridades locais estão em comunicação com o governo federal sobre o acidente. "Estamos todos extremamente tristes e com o coração partido por ter uma tragédia como essa em nossa cidade", disse ele.