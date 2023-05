Ana Maria Braga, Rodrigo Hilbert e Tatá Werneck: famosos lamentam morte de Palmirinha

07/05/2023 | 19:15



Palmirinha Onofre, cozinheira e apresentadora de TV, morreu aos 91 anos de idade, em decorrência do agravamento de problemas renais crônicos. A informação foi compartilhada pela família em seu Instagram oficial. Nas redes sociais, famosos prestaram suas homenagens.

A apresentadora do Mais Você, Ana Maria Braga, usou seu perfil do Instagram para compartilhar sua dor. "Minha grande amiga Palmirinha. Mãe, amiga e irmã que a vida me deu. Hoje o céu tá mais doce com a tua chegada! Sorte de quem teve o privilégio de tê-la por perto. Meus sinceros sentimentos para toda família", escreveu a global.

No post de Ana Maria outros famosos comentaram. Ary Fontoura, Evaristo Costa, Wanessa Camargo, Luiza Possi foram alguns dos nomes.

A humorista e atriz Tatá Werneck compartilhou uma foto de Palmirinha com a legenda: "Amada vovó. Um beijo imenso a família".

O apresentador Edu Guedes também prestou uma homenagem. "Que tristeza enorme no meu coração. Uma das pessoas mais especiais que conheci. Com sua luta e trabalho levou amor através da sua arte. Que Deus ilumine sempre. Obrigado pelo carinho da sua amizade. Sempre te amarei. A família meu carinho eterno", disse na legenda.

No ar com os programas Tempero de Família e Bem Juntinhos pela GNT, O apresentador Rodrigo Hilbert escreveu: "inspiração em todos os sentidos possíveis! O seu legado será perpetuado".

"Obrigada por tudo Palmirinha, sua presença sempre nos inspirou afeto e amor. Descanse em paz, que Deus ilumine sua nova dimensão espiritual e conforte sua família", afirmou a atriz Beth Goulart em seu Instagram.