Flamengo sai na frente, mas leva virada do Athletico-PR e perde a 3ª seguida no Brasileirão

07/05/2023 | 18:56



O Flamengo mostrou bom futebol e até saiu na frente, mas acabou conhecendo a terceira derrota seguida no Brasileirão, o que não acontecia há quase um ano - a última vez foi entre as rodadas nove e onze de 2022. Na tarde deste domingo, o time acabou derrotado, de virada, pelo Athletico-PR, pelo placar de 2 a 1 na Arena da Baixada. Gabigol, de pênalti, abriu o placar, mas Vitor Roque e Erick deram a vitória ao mandante.

Com o resultado, o Flamengo chegou ao quarto jogo seguido sem vencer, contando também o empate com o Racing-ARG, pela Copa Libertadores no meio de semana e aparece na parte debaixo da tabela do Brasileirão, com três pontos. O Athletico-PR se reabilitou após duas derrotas seguidas e aparece acima com seis pontos.

Mesmo jogando fora de casa, o Flamengo começou a partida controlando bem a bola e dominando as jogadas ofensivas. Tanto que não demorou para abrir o placar. Aos 14 minutos, Everton fez bela jogada, invadiu a área e foi derrubado por Fernandinho. O árbitro marcou pênalti. Gabigol foi para a cobrança e não desperdiçou.

Mas, a resposta do Athletico-PR também veio em forma de gol. Aos 28 minutos, o próprio Fernandinho avançou pela direita e cruzou. Vitor Roque foi tentar dominar, mas acabou resvalando na bola e enganando o goleiro Santos, que estava adiantado. Nos minutos finais, o duelo seguiu movimentado, mas o primeiro tempo terminou empatado.

Na volta do intervalo, o Flamengo voltou a mostrar superioridade e só não ficou à frente no placar por conta de um milagre do goleiro Bento. Aos 15 minutos, Gabigol fez o pivô e encontrou Everton, que chegou chutando cruzado de primeira, mas o camisa 1 do Athletico-PR foi buscar no cantinho.

Aos 22 minutos foi a vez de Gabigol ter a chance de ampliar. Matheus França lançou o atacante na entrada da área, que soltou a bomba, mas Bento fez mais uma boa defesa. Já o Athletico-PR até chegou a balançar as redes aos 29 minutos, mais uma vez com Vitor Roque, mas o árbitro viu impedimento no lance e invalidou o gol.

Aos 34 minutos, porém, conseguiu chegar ao gol da virada e da vitória. Khellven cruzou, Santos foi espalmar e mandou a bola nos pés de Erick, que só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes. A partir daí, o Flamengo se lançou ao ataque em busca do empate, mas sem sucesso.

Os dois times voltam a campo já na quarta-feira (10) para a disputa da quinta rodada do Brasileirão. Logo às 19h, o Athletico-PR visita o Internacional, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). Mais tarde, às 20h, o Flamengo recebe o Goiás, no Maracanã.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR 2 X 1 FLAMENGO

ATHLETICO-PR - Bento; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Pedrinho; Erick (Hugo Moura), Fernandinho e Christian (Bryan García); Terans (Pablo), Vitor Roque (Canobbio) e Rômulo (Thiago Andrade). Técnico: Paulo Turra.

FLAMENGO - Santos (Matheus Cunha); Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Thiago Maia (Victor Hugo) e Everton Ribeiro (Arrascaeta); Matheus França (Marinho), Gabigol e Everton. Técnico: Jorge Sampaoli.

GOLS - Gabigol, aos 14 minutos, e Vitor Roque, aos 28 minutos do primeiro tempo; Erick aos 34 minutos, do segundo tempo.

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP).

CARTÕES AMARELOS - Erick e Fernandinho (Athletico-PR) e Erick Pulgar e Gabigol (Flamengo).

RENDA - Não disponível

PUBLICO - 32.949 torcedores

LOCAL - Arena da Baixada, em Curitiba (PR).