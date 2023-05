Categorias de hotéis: entenda a classificação por estrelas

Redação

Do Rota de Férias



09/05/2023 | 17:55



Duas, três, cinco estrelas… As categorias de hotéis, que em geral remetem a status, estão entre as armas de marketing mais poderosas que esses estabelecimentos usam para atrair viajantes. Mas é fato, porém, que muita gente não sabe o que significa essa constelação toda e como escolher onde ficar a partir daí.

Outra dúvida comum é identificar os tipos de hospedagens que existem. Em quase todas as partes do mundo não há apenas hotéis, mas também resorts, pousadas, flats… E cada um tem suas particularidades.

De acordo com o Ministério do Turismo, as métricas adotadas para atribuir serviços oferecidos a cada estrela concedida aos estabelecimentos devem seguir o Sistema Brasileiro de Classificação de Meios de Hospedagem – 0 SBClass. Já a definição do tipo de hospedagem parte de uma avaliação do Inmetro.

Categorias de hotéis – estrelas

Divulgação O Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, é um dos hotéis cinco estrelas no Brasil

No Brasil, estabelecimentos como hotéis e pousadas podem receber de uma a cinco estrelas.

Os resorts, por sua vez, têm que partir de, no mínimo, quatro estrelas, enquanto os flats devem ter pelo menos três. Serviços de recepção, troca de cama e aparelhos eletrônicos são algumas das exigências comuns a todos eles.

Já os hostels, ou albergues, tendem a ser mais simples. Em alguns casos, podem até dispensar alguns serviços, como a troca de cama.

Confira o que que significam as estrelas dos meios de hospedagem:

1 estrela

Visual hunt O café da manhã é um dos serviços que as categorias de hotéis uma estrela devem oferecer

Na categoria de hotéis com uma estrela, café da manhã, troca de roupa de cama em dias alternados e estacionamento são tarefas obrigatórias para pousadas e hotéis – incluindo na modalidade fazenda. Outro requisito é ter a recepção aberta por, no mínimo, 12h e acessível por telefone 24h.

Diferentemente da pousada, o hotel uma estrela deve oferecer aos clientes banheiro privativo e serviço de guarda-valores (como um cofre).

Outra diferença entre os tipos de hospedagem é que o quarto de hotel deve ter metragem mínima de nove metros quadrados, enquanto as acomodações das pousadas não têm que cumprir essa obrigação.

Nos hotéis-fazenda, restaurantes e área de estacionamento são requisitos exigidos até para os estabelecimentos com uma estrela. Além disso, é necessário oferecer aos clientes instalação para criação de animais e culturas diversas – pomares, hortas e flores.

2 estrelas

Algumas comodidades a mais são oferecidas aos clientes desta categoria de hotéis. É necessário, por exemplo, aceitar cartões de débito e crédito como forma de pagamento. No caso do hotel, uma sala de estar com televisão deve ficar à disposição dos hóspedes.

Outra particularidade é o tamanho do quarto de hotel, que deve ter no mínimo 11 metros quadrados. Na modalidade-fazenda, o estabelecimento deve oferecer serviço de alimentação disponível para café da manhã, almoço e jantar.

3 estrelas

Visual hunt A partir de três estrelas, os hotéis devem oferecer berço às crianças

A partir dessa classificação de categorias de hotéis, os estabelecimentos devem oferecer serviço de troca de roupa de banho diariamente, além dos benefícios obrigatórios de quem tem uma ou duas estrelas. Ambos os estabelecimentos, incluindo o hotel-fazenda, precisam ter quartos climatizados com ar-condicionado.

Detalhes como refrigerador e televisão para cada quarto são algumas exigências desta categoria de hotéis. A pousada e o hotel-fazenda precisam oferecer berço às famílias acompanhas de crianças e, no caso do último estabelecimento, facilidades como cadeiras mais altas em restaurantes e aquecimento para mamadeiras.

Para os flats três estrelas, algumas das exigências são quartos com banheiro, frigobar e ar-condicionado, além de recepção 24h e troca de roupas de banho diária. O local também deve oferecer acesso à internet ao menos nas áreas sociais.

4 estrelas

Visual hunt Resorts são avaliados com, no mínimo, quatro estrelas

Os resorts começam a ser classificados a partir de quatro estrelas. A definição desse tipo de estabelecimento, segundo o Ministério da Cultural, é a de um hotel com infraestrutura de lazer e entretenimentos, com serviços como recreação, estética e atividades físicas. Sempre com muito verde em volta e a característica de um destino em si, e não apenas uma base de hospedagem.

A lista de exigências é longa, mas os principais requisitos aos resorts quatro estrelas incluem: colchões com dimensões superiores às tradicionais, trocas de roupas de cama e banho diariamente e serviço de comidas e bebidas no quarto. No local, deve haver pelo menos dois tipos diferentes de piscinas e saunas.

Para os hotéis, a classificação de quatro estrelas requer serviços de quartos e acomodações maiores (15 m²), bem como estacionamento com manobrista.

As pousadas contam com exigências similares e ainda devem apresentar instalações para recreação infantil.

O flat classificado com quatro estrelas, por sua vez, tem de incluir no rol ofertas aos clientes espaços como salas de ginástica e musculação, com equipamentos. Além disso, os hóspedes devem encontrar quartos e banheiros maiores.

5 estrelas

Divulgação Arraial d’Ajuda Eco Resort é um dos resorts brasileiros em Porto Seguro

Cincos estrelas é a classificação máxima entre as categorias de hotéis brasileiros estabelecidas pelo Ministério do Turismo. Entre hotel convencional, fazenda, pousada e resort, as diferenças se concentram em comodidades – roupões, serviços de quarto 24h e outros tratamentos personalizados.

Hotéis e resorts cinco estrelas precisam oferecer serviço de concierge aos hóspedes. Trata-se de um atendimento individualizado, que vai desde indicar roteiros de acordo com o gosto do cliente até a reserva e traslado a um restaurante específico. Além disso, televisões e canais por assinatura devem equipar 100% dos quartos.

Acomodações maiores e com serviços diferenciados são características na categoria cinco estrelas. Ambiente de acesso comum dos hóspedes também ganham mais acesso, como sala de jogos e três tipos de piscinas. Também pode haver spas, restaurantes estrelados e outros ambientes sofisticados.

Tipos de hospedagem

Divulgação Costa do Sauípe (BA)

De acordo com o SBCass, o Brasil conta com sete tipos de hospedagem:

Hotel Pousada Resort Hotel Fazenda Cama e café (bed & breakfast) Hotel Histórico Flat / Apart-hotel

Veja as diferenças entre eles:

Hotel

Este tipo de hospedagem é caracterizado por oferecer serviço de recepção e acomodações temporária e individuais de uso exclusivo do hóspede. A medida de cobrança é diária, podendo oferecer pacotes para períodos de estadia. Além disso, o serviço de alimentação é opcional.

Pousada

Construção horizontal e número máximo de 30 unidades são características das pousadas. De acordo com o SBClass, fica estabelecido o número mínimo de 90 leitos em cada meio desse tipo de hospedagem, além de serviço de recepção e alimentação. Prédio único com até três pavimentos, chalés e bangalôs são as variáveis encontradas nesses estabelecimentos.

Assim como o hotel, a pousada pode ter classificação entre uma e cinco estrelas. Serviços, comodidades e atividades de lazer aumentam de acordo com a avaliação do estabelecimento.

Resort

Divulgação Resort Jatiúca, em Maceió (AL)

Este tipo de hospedagem segue as características do hotel, com alguns adicionais. Infraestrutura de lazer e entretenimento devem ser oferecidos aos hóspedes, além de serviços de estética, atividades físicas, recreação e acesso à área com natureza do próprio resort. É como se fosse um destino em si.

Diferentemente do hotel, a classificação deste estabelecimento inicia em quatro estrelas e vai até cinco. Os serviços considerados como básicos, de acordo com a SBClass, consideram comodidades no quarto e no estabelecimento como um todo.

Hotel Fazenda

A localização deste meio de hospedagem é a sua principal característica. Ele deve estar em ambiente rural, com a presença de animais de criação, vivência de campo e entretenimentos para diferentes idades. A classificação é bem abrangente, podendo ficar entre uma e cinco estrelas.

Cama e café (bed & breakfast)

Essa é uma classificação que a maioria das pessoas pode não conhecer, podendo ser associadas a serviços oferecidos no Airbnb. O SBClass estabelece até três unidades habitacionais, por hospedagem, para uso turístico. Além disso, café da manhã e limpeza por conta do proprietário são serviços requisitados nesta modalidade.

O estilo de hospedagem cama e café é classificado entre uma e quatro estrelas. Uma curiosidade é que não é exigido recepção 24h, entretanto, o anfitrião deve estar disponível aos hóspedes a qualquer hora do dia.

Hotel Histórico

Andre Azevedo Casa Turquesa, em Paraty (RJ)

Os meios de hospedagem que se enquadram nesta modalidade têm como características principais ficarem em locais que tenham sido palcos de fatos históricos-culturais, em sua forma original ou apenas restaurado.

O poder público pode delimitar esses fatos ou até mesmo considerar a memória popular para atribuir o grau de importância do acontecimento.

O SBClass atribui de três a cinco estrelas à classificação para os hotéis históricos. Em alguns casos, eles podem se assemelhar a museus, tanto pela beleza quanto pela carga de conhecimento que carregam. Há vários hotéis históricos que valem a visita no Brasil.

Flat / Apart-Hotel

Em uma unidade hoteleira como esta, diferentes ambientes devem ser oferecidos aos hóspedes, de forma exclusiva. Dormitório, banheiro e cozinha são algumas delas. Além disso, a administração do local deve ser integrada a algum tipo de comércio e ainda contar com serviço de recepção, limpeza e arrumação.

A classificação de um flat ou apart-hotel fica entre três e cinco estrelas, de acordo com o SBClass.

Consumidores x categorias de hotéis

O governo brasileiro conta com um Cadastro Oficial dos Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur). Uma das orientações do Procon aos hóspedes é certificar-se de que o estabelecimento escolhido seja registrado no órgão. As unidades hoteleiras que fazem parte dele devem seguir as exigências do Ministério do Turismo.

O Rota de Férias entrou em contato com o Cadastur para saber o que os hóspedes podem fazer caso identifiquem algum item faltante no hotel em relação à categoria.

Por meio de nota, o órgão respondeu que “o cliente pode reclamar os seus direitos junto ao meio de hospedagem, bem como aos órgãos de defesa do consumidor caso verifique a ausência de algum item exigido na matriz para classificá-lo conforme a classificação que informou ter”.

PLANEJE SUA VIAGEM

Na hora de planejar a viagem, não deixe de checar todos os detalhes antes mesmo de fazer as malas. Aqui, você encontra as dicas da nossa equipe para comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, com mais comodidade.

Lembre-se que uma viagem para o exterior requer cuidados extras. Ficar de olho nas dicas de viajantes experientes a respeito de seguro viagem e chip de viagem internacional, por exemplo, é fundamental para melhorar a experiência fora do país.

Reserva de hotéis

O Rota de Férias trabalha com o programa de afiliados do Booking.com para a reserva de hotéis. Isso porque, por meio dele, dá para fazer reservas antecipadas de hospedagem nos hotéis, resorts, pousadas e outros tipos de acomodação sugeridos pelo site. Há boas opções, no Brasil e no mundo, com política adequada de cancelamento e todas as informações que você precisa

Clique aqui para fazer suas buscas e reservas de hotéis.

—

Seguro viagem com desconto

Quando queremos encontrar as melhores opções do mercado de seguro viagem, de acordo com o período e o local que vamos visitar, usamos o Seguros Promo. O site exibe uma comparação com os valores oferecidos pelas principais operadoras do mercado, economizando tempo e garantido os melhores preços. Use o cupom ROTADEFERIAS15 e ganhe 15% de desconto na hora.

Clique aqui para fazer seu seguro viagem.

—

Chip viagem internacional

Na hora de viajar para destinos fora do Brasil, nunca deixamos de adquirir um chip viagem internacional que permite acesso à internet e, muitas vezes, telefone. Com ele, dá para se comunicar e acessar a web de qualquer lugar. É assim que postamos nossos textos e fotos no Instagram quando viajamos. Temos uma parceria especial com a America Chip, que oferece pacotes para diversos destinos do mundo.

Clique aqui para comprar seu chip viagem internacional.

—

Passagem aérea

O robô do Skyscanner, parceiro do Rota de Férias, é um dos mais eficientes do mundo para a pesquisa de passagens aéreas. Ao acessá-lo você pode ver de uma só vez o valor oferecido por diversas empresas para a rota desejada. Também dá para criar alertas de aviso quando os preços do roteiro escolhido forem modificados.

Clique aqui para reservar e comprar passagens mais baratas.

—

Aluguel de carro

Na hora de alugar um carro no Brasil ou no exterior, vale a pena fazer a reserva com a Mobility. O site faz uma pesquisa com as melhores locadoras do mercado, de acordo com o período da viagem e o modelo que você deseja alugar. Assim, é possível ganhar tempo na hora de planejar a viagem e garantir os melhores preços.

Clique aqui para pesquisar e alugar um carro.

—

Tours, ingressos e transporte

O site Get Your Guide permite reservar tours, ingressos e transfers em diversos destinos do Brasil e do mundo, antes mesmo de você sair de casa, com toda a comodidade e segurança. Prático e visual, ele conta com ótimas ofertas.

Clique aqui para fazer reservas de tours, ingressos e transfers.

—

LEIA MAIS: