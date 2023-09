Como fazer um roteiro de viagem completo

Montar um roteiro de viagem é algo que pode ser bastante prazeroso, mas requer alguma dedicação. Para que tudo dê certo, é preciso respeitar os interesses das pessoas que estarão contigo, caso viaje acompanhado, estudar o destino e fazer reservas com antecedência de hospedagem, passagens (caso vá de avião ou ônibus) e tíquetes.

Também é preciso se precaver em relação à documentação, seguro viagem, chip viagem (caso viaje para fora do Brasil) e outros detalhes, a exemplo de transporte. Tudo isso é a chave para ganhar tempo, economizar um bom dinheiro e aproveitar as férias ao máximo.

Como fazer um roteiro de viagem

Neste artigo, você verá em detalhes todos os tópicos necessários para montar um roteiro de viagem adequado ao seu estilo. Aqui, você irá conferir:

Para onde viajar nas férias?

Quando ir

Temperatura e fenômenos naturais

Respeite os acompanhantes

Documentos

Vacinas

Seguro viagem

Chip viagem

Transporte

Finanças

Cartão ou dinheiro?

Comunicação

Aplicativos para montar roteiro de viagem

Pesquisa de voos online

Apps das companhias

Pesquisa de hotéis e restaurantes online

Ingressos

Planejador de viagem online

Bora começar?

Para onde viajar nas férias?

Shutterstock.com Para destinos no exterior, como Miami, o ideal é ter uma semana ou mais disponível

O primeiro passo na hora de montar um roteiro de viagem é adequar o período em que você terá dias livres ao destino escolhido. Se tiver pouco tempo, é melhor viajar por perto e escolher um local brasileiro.

Com mais de quatro dias já dá para ir para algum lugar da América do Sul, e uma semana ou mais é indicado para Estados Unidos, Europa e outros lugares do mundo.

Caso pretenda visitar três ou mais destinos relativamente em uma única viagem, algo bastante comum de acontecer na Europa, por exemplo, considere dez ou mais dias.

Quando ir

Shutterstock.com De novembro a fevereiro neva em muitos países do Hemisfério Norte

Na maioria dos lugares, os períodos de intertemporada, como outono e primavera, apresentam preços mais em conta no que diz respeito a hospedagem, atrações, passagens e por aí vai. De quebra, costumam ficar mais vazios e apresentar temperatura amena, agradável para passear.

O verão e o inverno são marcados por períodos de férias escolares, o que leva muita gente a viajar – e, consequentemente, eleva os preços. A alta temporada no Hemisfério Norte, por exemplo, vai de 16 de junho a 16 de agosto, o período mais quente da região.

Temperatura e fenômenos naturais

Shutterstock.com Fuja do período dos furacões no Caribe

Identifique, por exemplo, se é verão ou inverno no local que você deseja ir, e se isso está de acordo com os seus interesses.

Além disso, os lugares em que vivem muitos animais, como o Pantanal e arredores, bem como as regiões de safári na África, mudam muito de acordo com as temporadas de chuvas. Lençóis Maranhenses, Fernando de Noronha e Manaus são outros destinos que se transformam completamente nas épocas alagadas ou secas.

Também é preciso ficar atento com a incidência de fenômenos meteorológicos: boa parte do Caribe, por exemplo, está sujeita à passagem de furacões entre o fim de junho e o começo de novembro.

Respeite os acompanhantes

Divulgação Respeite as vontades de todos os acompanhantes para ninguém se decepcionar

Viagens em grupos de amigos costumam ser diferentes de férias em casal ou com crianças. Portanto, caso monte um roteiro de viagem acompanhado, respeite os desejos e anseios de todos.

Não adianta viajar com crianças, por exemplo, e programar dias longos de compras ou longas caminhadas. Eles precisam do tempo deles, seja na hora de descansar, seja na hora de brincar. Entenda, portanto, o gosto de todos que estão contigo na hora de fazer o roteiro de viagem.

Documentos

É importante checar se o destino escolhido, caso seja no exterior, exige passaporte ou visto. A partir daí, tente providenciar todos os documentos o quanto antes, para evitar imprevistos.

Caso viaje com crianças, cheque também todas as obrigações, como autorização dos responsáveis e documentos pessoais.

Carteira de habilitação e permissão internacional para dirigir também devem ser observados na hora de fazer um roteiro de viagem, caso pretenda alugar carro e dirigir no destino.

Se for o caso, ande também com todas os vouchers, ingressos, passagens e reservas impressos ou salvos no celular. Não saia de casa antes de fazer um check list completo e detalhado de tudo que precisa.

Vacinas

Na hora de fazer o roteiro da viagem é importante consultar as exigências do destino em relação a vacinas (confira os países que exigem a vacina de febre amarela) e também de seguros viagem.

Baixe o aplicativo Conecte SUS e ande com sua carteirinha, caso possível.

Seguro viagem

Ao planejar um roteiro no exterior, não deixe de fazer um seguro viagem. Afinal, os custos com saúde fora do Brasil são caríssimos e todos estão sujeitos a imprevistos.

O Tratado de Schengen, por exemplo, permite que viajantes do mundo inteiro circulem livremente entre boa parte dos países da Europa, desde que tenham um plano de assistência de viagem com cobertura médica de no mínimo 30 mil euros.

Caso você tenha comprado as passagens aéreas com cartão de crédito, verifique se você não tem direito a um plano de seguro viagem. Do contrário, entre neste comparador online, que vasculha as principais seguradoras de viagem em busca dos melhores preços, sem que você precise ficar entrando no site de cada uma delas.

Assim, você economiza e ainda ganha tempo na hora de fechar o seguro viagem. Depois de fazer sua escolha, use o cupom ROTADEFERIAS15 na caixa “Cupom de desconto” e ganhe 15% de desconto.

Chip viagem internacional

Com um chip viagem internacional que permite acesso à internet e, muitas vezes, telefone, sua viagem para qualquer lugar do mundo ficará muito melhor. Por isso, vale a pena usar o chip da America Chip, que oferece boa conectividade não apenas nas grandes cidades, mas também nas pequenas.

E o melhor de tudo é que você tem atendimento de alto nível e recebe tudo em casa antes mesmo de viajar, com todas as instruções para instalar em seu telefone, que são muito simples.

Transporte

Photo on Visual hunt O táxi pode sair caro: cheque antes de viajar

A locomoção no destino é um item muito importante na hora de fazer o roteiro de viagem. Pense em como escolher o melhor meio de transporte.

De que maneira você vai se locomover no destino caso não viaje de carro? Quanto custa o táxi, por exemplo? Tem transporte público? Uber? Vale a pena alugar um carro – e, neste caso, em qual locadora?

Faça pesquisas com antecedência em um comparador online, como o da Mobility, e considere isso nas planilhas de gastos.

Finanças

Faça pesquisas na internet e com amigos para saber quanto custa ir para o local desejado. É difícil não haver algum imprevisto na viagem, seja na hora de adaptar algo do roteiro ou então naquela vontade extra de comprar uma lembrancinha a mais.

Use sites como o Quanto custa viajar para traçar uma média diária de gastos, faça uma reserva e viaje com tranquilidade.

Você também pode montar um roteiro em um planejador de viagens para deixar tudo bem organizado.

Cartão ou dinheiro?

Photo on Visual hunt É sempre bom andar com um pouco de dinheiro do país que irá visitar

Caso vá para o exterior, cheque também se vale a pena levar dinheiro do país escolhido, cartão de crédito ou cartão pré-pago, de acordo com as taxas cobradas. Não se esqueça de desbloquear os cartões de crédito antes de viajar.

Outra boa dica é adicionar os cartões (inclusive de fidelidade) a aplicativos inteligentes de pagamento, como o PayPal e o Google Pay.

Aplicativos para montar roteiro de viagem

Depois que tudo estiver definido, dá para criar roteiros de viagem grátis com programas e apps. Confira os mais recomendados.

Pesquisa de voos online

Photo on Visualhunt Apps facilitam a vida na hora de pesquisar os preços dos voos

Há muitos apps que auxiliam na pesquisa de preços de voo, com destaque para o Vai de Promo. Trata-se de um metabuscador que vasculha os valores praticados por diversas companhias ao mesmo tempo e lista os que estão mais em conta. O melhor de tudo é que ele entrega o localizador na hora (isso é importante para ter a reserva assegurada) e parcela em até dez vezes.

De quebvra, dá para colocar alertas e ser avisado quando os preços caem no período em que você deseja viajar. Como sempre, vale a pena fazer as pesquisas com antecedência.

Apps das companhias

Muitas companhias aéreas e de cruzeiros contam com apps, que oferecem opções de visualização de reservas, alertas de check in e entretenimento a bordo. Vale a pena baixá-los no celular.

Fique de olho também se os destinos que você irá visitar conta com apps de ajuda ao turista. É o caso dos parques de Orlando, por exemplo, que facilitam bastante a vida do viajante.

Pesquisa de hotéis e restaurantes online

Paulo Basso Jr. Apps com fotos de usuários comuns ajudam a identificar os lugares

Dá mesma forma que ocorre com os voos, há diversos apps de roteiros de viagem para pesquisar hotéis. Entre eles, destaca-se o Booking e TripAdvisor, que permitem reservas e revelam classificações de acordo com as experiências das pessoas.

No Booking, um bom macete é reservar hotéis com cancelamento grátis e continuar fazendo a pesquisa. Assim, caso algo mais barato apareça, você pode trocar numa boa. Basta ficar esperto com as datas e políticas informadas.

Ingressos

Em muitos destinos, sobretudo fora do Brasil, é fundamental ter ingressos reservados com antecedências. Assim, você não corre o risco de dar com a cara na porta.

Os melhores sites para fazer reservas de tíquetes para as mais variadas atrações no Brasil e no mundo são o Get Your Guide e o Civitatis. Eles também oferecem tours guiados, transfers e até mesmo passeios gratuitos.

Eu tenho uma certa predileção pelo Civitatis, porque o acho mais organizado. Sempre entro nele antes de viajar e adquiro tudo que desejo visitar. Fazer isso é uma boa ideia, pois assim você já calcula de antemão o quanto vai gastar com as atrações.

Para quem vai para os EUA, vale a pena também consultar combos de ingressos, como o CityPASS. Ao incluir diversas experiências em um único pacote, eles costumam gerar boa economia.

Planejador de viagem online

O melhor planejador de viagem online é o Google Maps. Com ele dá para criar roteiros de viagem grátis e salvar mapas offline para usar no destino, mesmo que não tenha um plano de internet.

Outros apps do Google, como Street View, Tradutor, Trips e Photos, auxiliam bastante na hora de criar os roteiros de viagem.

Com tudo bem organizado, é hora de curtir a viagem como você merece: aproveitando cada segundo.

Arte: Carol Galhardo

