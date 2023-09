Aurora boreal na Noruega – Onde ver, roteiro e dicas

Enquanto se desprende do continente em direção ao Círculo Polar Ártico feito um punhado de grãos lançados a esmo, o mapa da Escandinávia revela joias como Tromso, uma das cidades mais indicadas para quem planeja ver a aurora boreal na Noruega.

Universitária e dona de um comércio agitado, a região atrai turistas de todo o mundo que desejam ver a aurora boreal na Noruega entre outubro e março, época em que o fenômeno está mais visível.

Vale dizer antes de tudo, entretanto, que não é barato ir até lá. Não há voos diretos do Brasil para a Noruega, por exemplo, e você terá de fazer conexão em outro destino europeu. Para não ter que entrar nos sites de todas as companhias, sugiro usar este metabuscador, que é ótimo e lista as melhores ofertas.

Outra dica é reservas os transfers antes mesmo de viajar e, principalmente, comprar os tours para ver a aurora boreal ainda no Brasil. como este, que pode ser parcelado em 12x e pago em real. Muitas vezes, sai bem mais em conta do que contratar o passeio nos hotéis de Tromso.

De qualquer forma, todo investimento é válido para ver esta maravilha da natrueza.

Aurora boreal na Noruega

Se você sonha com esta oportunidade, este artigo traz um roteiro completo e dicas a partir da experiência que vivi na região. Aqui, você confere:

O que é a aurora boreal

A aurora boreal é uma atividade solar, que, em após passar por violentas e frequentes erupções, arremessa toneladas e mais toneladas de partículas eletrizadas no espaço, o que é conhecido como plasma. Essa massa gigantesca é atraída pelo campo magnético da Terra e converge em direção aos polos.

O vento solar repleto de elétrons entra em choque com moléculas de oxigênio e hidrogênio, entre outras, assim que chega à atmosfera terrestre e dá origem as luzes da aurora boreal (cada elemento é responsável por uma cor emitida no céu).

Quando ver a aurora boreal na Noruega

Marius Fiskum Museu conta a história da aurora boreal em Tromso, na Noruega

O fenômeno só pode ser visto nos dias mais escuros dos polos, quando o frio é intenso. Mas o céu precisa estar claro, sem chuva ou neve, para que as luzes possam ser observadas.

Na Noruega, os melhores meses para ver a aurora boreal são dezembro e janeiro, sobretudo nas cidades mais ao norte, como Tromso. Mas entre outubro e março, de uma forma geral, é possível observar as Luzes do Norte, como também são conhecidas.

Condições para ver a aurora boreal na Noruega

Divulgação Tromso é um dos melhores lugares para observar a aurora boreal na Noruega

Apesar de a temperatura girar em torno de -5ºC durante o inverno, as condições climáticas de Tromso são tranquilas e favoráveis se comparadas a de outros lugares onde é possível avistar o fenômeno, como Canadá, Rússia, Alasca (EUA) e Finlândia, cujos termômetros a -20ºC indicam que está “quentinho”, tamanho o frio que faz por lá.

É quando a noite cai, no entanto, que os ânimos se exaltam. Nos hotéis da região (veja recomendações abaixo), ninguém tira os olhos dos aplicativos e sites que indicam se haverá atividade naquele dia e se o clima estará favorável para ver as luzes do norte.

Basicamente, o céu tem que estar limpo, sem nuvens. Neve e chuva, portanto, são maus sinais. E alheias a tudo isso elas surgem na hora que bem entenderem.

Tour para ver a aurora boreal na Noruega

Friluftsenter/Divulgação É preciso sair da cidade para ver melhor o fenômeno

Para não ter que se preocupar em decifrar gráficos metrológicos, uma boa dica é contratar uma das agências locais que promovem tours para ver a aurora boreal. Elas contam com guias que parecem farejar o fenômeno.

Eles pegam o viajante no hotel em um ônibus e avançam para os arredores de Tromso. Isso porque, assim como ocorre com as estrelas, as luzes das cidades diminuem a visibilidade da aurora boreal (e você aí pensando que os noruegueses viam luzes no céu ao abrir a janela de casa).

Como é a aurora boreal

Bjørn Jørgensen/Divulgação Luzes podem durar poucos segundos ou horas

A partir daí, é preciso ter paciência na escuridão da estrada, aguentar o frio (pode colocar frio nisso) e confiar que a natureza jogue do seu lado. As luzes no céu podem aparecer por alguns segundos ou durar horas. Podem também não aparecer.

Às vezes, são fraquinhas, monocromáticas (em geral verdes) e semelhantes a nuvens ou arcos estáticos. Em outras, nítidas, coloridas e dançantes, como se fossem cortinas incandescentes em meio a um balé tão espetacular que os olhos incrédulos das testemunhas demoram a compreender.

Como fazer fotos da aurora boreal

Friluftsenter/Divulgação É preciso de tripé e boa técnica para fotografar a aurora boreal

Em Tromso, o guia acaba sendo fundamental nesse processo, mesmo porque, a não ser que você tenha conhecimentos profissionais e um bom tripé, é muito difícil fotografar a aurora.

Como dominam a técnica, eles tiram retratos belíssimos, que, inclusive, costumam ressaltar bastante as cores que tingem o céu e revelar tons de vermelho e violeta que o olho nu interpreta de outra forma. Nada, porém, tira a magia de presenciar o fenômeno in loco.

É sério: ver o mar ou a neve pela primeira fez é emocionante. Ver a aurora boreal na Noruega, no entanto, é ir além.

O que fazer durante o dia em Tromso

Marius Fiskum Polaria, em Tromso

A despeito de atrações como as lojas do charmoso centrinho e o Polaria, museu modesto – apesar da fachada vistosa, que imita peças de dominó despencando – em que é possível observar focas e outros animais que vivem no ártico, Tromso vive mesmo da aurora boreal.

Durante o dia, quem vai até lá pode visitar o Universitetsmuseet i Tromso, museu que conta a história do fenômeno, o que ele representou para povos antigos (os exemplos vão desde crianças jogando bola no céu até uma ponte para o mundo dos deuses e uma raposa flamejante em caça) e por que acontece na região.

Divulgação A Catedral do Ártico é uma das atrações da cidade

Outra dica é ir à moderníssima Ishavskatedralen (Catedral do Ático), igreja luterana com arquitetura inspirada em icebergs, nas estruturas de madeiras em que o bacalhau é colocado para secar e, é claro, na aurora boreal. Os amplos vitrais em formato triangular foram projetados, inclusive, para permitir que a luz do fenômeno invada o interior do templo.

Trenó de renas e snowmobile

Marius Fiskum Trenó de renas no Camp Tamok

Para aumentar as chances de observar a aurora boreal na Noruega, vale a pena passar o máximo de noites possível em Tromso. O que vem a calhar, já que, nos arredores da cidade, é possível curtir uma série de experiências. Entre elas, fazer uma excursão aos fiordes noruegueses.

Outra boa dica é seguir para o Camp Tamok, a 1h15 da Capital do Ártico, onde se conhece o estilo de vida dos lapões, povo nativo das regiões setentrionais da Escandinávia.

Mais do que isso, o local é uma espécie de parque de diversões onde dá para andar de trenós puxados por renas ou cães husky e pilotar snowmobiles por 30 km, num trajeto que dura 4h30.

Entre uma experiência e outra você imerge em paisagens fascinantes, com lagos congelados, pinheiros e picos ao fundo. Ao redor de lareiras, lapões com roupas típicas contam as histórias de seu povo e servem pratos como sopa de salmão e carne de rena – o animal, protegido na região, tem épocas de caça controladas.

Seguro viagem Europa

Marius Fiskum Snowmobile em Camp Tamok, na Noruega

Ao viajar para a Noruega, não deixe de fazer um seguro viagem. Afinal, os custos com saúde na Europa, sobretudo na Escandinávia, costumam ser caríssimos e todos estão sujeitos a imprevistos.

Caso você tenha comprado as passagens aéreas com cartão de crédito, verifique se você não tem direito a um plano de seguro viagem. Do contrário, minha sugestão é entrar neste comparador online, que vasculha as principais seguradoras de viagem em busca dos melhores preços, sem que você precise ficar entrando no site de cada uma delas. É uma mão na roda, eu não viajo sem fazer isso.

O grande lance é que você economiza e ainda ganha um tempão na hora de fechar o seguro viagem. Depois de fazer sua escolha, use o cupom ROTADEFERIAS15 na caixa “Cupom de desconto” e ganhe 15% de desconto.

Chip viagem Europa

Confesso: não consigo viajar mais sem um chip viagem internacional. Ficar conectado é imprescindível por vários aspectos: comunicação, segurança e praticidade. Nunca se sabe quando você precisará falar com alguém, consultar algum endereço, resolver algum problema ou garantir alguma reserva.

Existem várias opções no mercado, mas o serviço que mais me adaptei foi o da America Chip. Primeiro porque funciona bem na maioria dos lugares, até mesmo em Tromso, e segundo porque o atendimento é ótimo. Eles têm até chips virtuais, o que facilita muito a vida na hora de instalar no telefone e usar. É realmente prático.

Não se esqueça de consultar os preços e contratar seu pacote antes de viajar.

Onde ficar em Tromso

Tromso é uma cidade pequena, com a maior parte dos hotéis localizada no centro. Dali, saem os principais tours para quem deseja ver a aurora boreal na região.

Quem quiser ficar mais perto do fenômeno, com a vantagem de não precisar sair do hotel para observá-lo, caso apareça, encontra ainda alguns hotéis de campo, como o Hamn I Senja.

Listei aqui os hotéis mais indicados para quem deseja ver a aurora boreal na Noruega. São eles:

Reprodução Clarion Hotel The Edge Fica no centro de Tromso e serve um ótimo café da manhã. Os quartos têm estilo moderninho, mas são simples. Veja preços e avaliações

Reprodução Scandic Ishavshotel

Moderno, é uma boa opção de hospedagem no centro de Tromso. Diversos agentes de viagem passam por lá durante o inverno para levar hóspedes caçar a aurora boreal. Veja preços e avaliações

Reprodução Hamn I Senja

Fica em Senja, a cerca de 1h30 de Tromso. Erguido em uma antiga vila de pescadores, tem acomodações completas, com dois ou mais quartos, cozinha e sala. Tem um bom restaurante e um farol onde, nos dias de atividade, é possível observar a aurora boreal. Veja preços e avaliações

Outros hotéis

Outros hotéis em Tromso que valem a consulta, principalmente para quem busca boa relação custo-benefício, são:

Para quem busca um pouco mais de sofisticação, os hotéis mais indicados na região são:

Onde comer em Tromso

Veja três boas opções de restaurantes em Tromso:

Emmas Drommekjokken

Sofisticado, serve os deliciosos frutos do mar da região, com destaque para o bacalhau fresco e o salmão.

Fiskekompaniet

Aqui, você come um excelente bacalhau fresco acompanhado de bons vinhos ou da aquavit, aguardente nórdica.

BURGR

As paredes enfeitadas com pôsteres de games dão o tom da casa, que serve hambúrgueres suculentos e bons milk-shakes.

O que você precisa saber antes de ir à Noruega

Quando planejo minhas viagens para países europeus, como a Noruega, recorro a uma série de ferramentas de auxílio antes mesmo de fazer as malas. Assim, consigo comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para atrações, com mais segurança e pagando menos.

É imprescindível também fazer um seguro viagem e comprar um chip de viagem internacional. Assim, você evita os gastos absurdos cobrados com saúde no país, caso algo fuja do previsto, e consegue usar internet ou telefone para se comunicar com quem está no Brasil, checar e-mails, postar fotos no Instagram, usar o WhatsApp e tudo mais.

Já fez a reserva da passagem aérea?

Para não ficar perdendo tempo entrando em um monte de site de companhia aérea, uso a plataforma Vai de Promo na hora de comprar passagens. Gosto dela pelo fato de indicar as principais rotas disponíveis e listar, de forma automática, os melhores preços.

Onde ver preços: Vai de Promo

Sabe onde ficará hospedado?

Uma boa dica para encontrar hotéis e consultar avaliações de quem já foi é usar o Booking.com. O site tem sempre boas ofertas e permite fazer reservas de forma prática e rápida. Eu indico, sobretudo, hotéis, pousadas e casas de aluguel que permitem pagamento apenas na chegada ao destino.

Onde ver preços e avaliações: Booking.com

Já garantiu o seguro viagem?

Indico de longe o Seguros Promo, porque ele vasculha as principais seguradoras de viagem em busca dos melhores preços, sem que você precise ficar entrando no site de cada uma delas. Assim, dá para economizar e ainda ganhar um tempão. Depois de fazer sua escolha, use o cupom ROTADEFERIAS15 na caixa “Cupom de desconto” e ganhe 15% de desconto.

Onde consultar: Seguros Promo

Pediu o chip viagem para usar internet ilimitada?

Jamais deixo de adquirir um chip viagem internacional, que permite acesso à internet durante o passeio. O custo proporcional à viagem é superbaixo, e o serviço, ótimo. Testei várias opções e gosto mais da America Chip, que tem ótimo atendimento e nunca me deixou na mão.

Onde pedir: America Chip

Vai alugar carro? Reserve com antecedência

Uma das escolhas mais difíceis na hora de viajar é identificar o meio de transporte que usará no destino. Se a ideia é alugar carro, a dica é sempre fazer reserva com antecedência. Sugiro o comparador online da Mobility que, com uma única pesquisa, exibe os melhores valores de locadoras confiáveis. Vale a pena.

Onde reservar: Mobility

Reservou os ingressos das atrações?

Não tem nada mais frustrante do que viajar e não conseguir entrar numa atração por falta de reserva. Por isso, ao definir nossos roteiros, garanto tudo com antecedência. Existem ótimos serviços, como o Civitatis, que oferecem não apenas tíquetes de pontos turísticos, mas também de eventos, parques temáticos e até mesmo transfers.

Onde reservar: Civitatis

