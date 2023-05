Padre destaca as lutas da classe operária

Artur Rodrigues



01/05/2023 | 17:30



A tradicional missa de São José Operário, padroeiro dos trabalhadores, foi realizada durante a manhã na Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, também conhecida como Igreja Matriz, no Centro de São Bernardo.

Promovida na região desde a década de 1980, a celebração foi comandada pelo vigário geral da Diocese de Santo André, Joel Nery.

“A palavra de Deus lembra que São José foi um trabalhador comum do seu tempo, um trabalhador de ofícios manuais, O exemplo de São José Operário nos motiva a enfrentar os dramas desse mundo, buscando aquilo que é o desejo de Deus, como dignidade e plenitude de vida”, contou o padre Joel, após a missa.

O vigário explica que a missa traz a memória das lutas da classe operária e cita como exemplo as greves sindicais realizadas no Grande ABC na década de 1980 e os trabalhadores mortos em Chicago, nos Estados Unidos, em 1986, durante confronto com policiais durante a paralisação por melhores condições de trabalho, como redução da jornada de trabalho de 13 para oito horas.

“A história do dia 1º de maio é muito anterior à história cristã desse dia, que nasceu como luta pelos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, como nesse caso que aconteceu em Chicago. O Grande ABC também é um exemplo de luta operária, com as greves da década de 1980 que repercutiram no Brasil inteiro”, comentou.

Na época das greves, alguns sindicatos passaram por intervenções e muitas igrejas da região abriram as portas para que os operários realizassem suas reuniões e assembleias. Uma delas foi a Igreja Matriz, que abrigou os trabalhadores após a intervenção no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e do fechamento do Estádio 1º de Maio, na Vila Euclides.