Guarani oferece atacante Nicolas Careca para clubes da Série C

01/05/2023 | 16:40



Três jogos e três vitórias. Esse é o início avassalador do Guarani na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas, apesar da boa fase dentro de campo, um jogador tem o futuro incerto e deve deixar o Brinco de Ouro da Princesa rumo à Série C. Trata-se do atacante Nicolas Careca, de 25 anos.

Contratado no começo do ano passado, fez 31 jogos com a camisa alviverde e marcou apenas dois gols, mas depois do Paulistão perdeu espaço e não atua desde o dia 17 de março. Tanto que está treinando em horário separado do restante do elenco e sequer foi relacionado para os jogos da Série B até agora.

O atual contrato de empréstimo junto ao CRB, seu clube de origem, tem validade até o final do ano, no qual o Guarani precisa arcar com todas as despesas salariais do jogador. Por isso, para poupar esses gastos até dezembro, o Guarani está procurando clubes interessados no jogador.

Atualmente, como times da Série A e B não podem mais contratar porque a janela de transferências está fechada, o Paysandu pode ser um destino do atacante, pois os clubes da Série C ainda podem reforçar seus elencos.

De qualquer forma, o Guarani se prepara para o próximo desafio na Série B. Na quarta-feira, o time campineiro visita o Juventude, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, às 19h. Com 100% de aproveitamento, o clube tem nove pontos, enquanto o rival ainda está zerado, com três derrotas. Farão, portanto, um duelo de opostos.