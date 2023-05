Lula deixa São Paulo após ato de 1º de maio e retorna para Brasília

01/05/2023 | 15:41



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixou há pouco a capital paulista e retorna para Brasília. Em São Paulo, Lula participou do ato de 1º de maio organizado pelas centrais sindicais no Vale do Anhangabaú.

Segundo a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Lula não tem outras agendas oficiais previstas para esta segunda-feira. Amanhã, o presidente irá receber o primeiro-ministro de Cabo Verde, José Ulisses de Pina Correia e Silva.