Atriz de Jogos Vorazes posta nude e revela estar sofrendo chantagem: Denunciei a pessoa e o caso

01/05/2023 | 15:10



Willow Shields, a intérprete de Primrose Everdeen em Jogos Vorazes abriu o coração em publicação no Instagram. A atriz contou que foi chantageada e extorquida por uma foto sua que acabou vazando:

Estou sendo chantageada e extorquida por fotos minhas nuas, algo privado que nunca deveria ser compartilhado com o mundo inteiro. Estou retomando o controle e compartilhando com você primeiro. Aqui está a foto que eles enviaram por e-mail e anexaram, ameaçando compartilhar com meus amigos, família e internet.

Shields continuou contando que os criminosos afirmaram ter muito mais fotos para usar contra ela.

Não vou deixar que outra pessoa faça escolhas envolvendo meu próprio corpo, não vou permitir que alguém tenha poder sobre mim. Eu já denunciei essa pessoa e o caso ao FBI e espero sinceramente que eles levem a investigação a sério e prossigam com esse crime.

E, em seguida, ela finalizou mandando um recado bem direto:

Também compartilho isso porque sei quantas outras pessoas são afetadas diariamente por pornografia de vingança e vazamentos de nudez, que são realizados por hackers e criminosos em um esforço para quebrar o corpo e a mente, ambos profundamente vulneráveis. Entendo e lamento que exista. Não vou tolerar nenhuma vergonha de vagabunda, este é o meu corpo e vou compartilhá-lo com quem eu escolher, finalizou.