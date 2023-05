Thaila Ayala mostra momentos que antecederam parto da segunda filha, Tereza: Contração louca e dolorida

01/05/2023 | 14:10



Diversas mães mal podem esperar para conhecer seus filhos, principalmente se eles estão demorando para sair da barriga. E com Thaila Ayala não foi diferente. A atriz deu à luz a segunda filha, Tereza, no dia 16 de abril. Desde então, a famosa usa suas redes sociais para compartilhar alguns cliques da pequena.

Porém, nesta segunda-feira, dia 1º, Thaila decidiu fazer uma postagem diferente. Ao invés de publicar fotos novas da caçula, a atriz preferiu compartilhar uma série de momentos antes do nascimento da pequena. Já na legenda, ela decidiu explicar um pouco mais sobre as fotos.

Da saga: Tereza, entra em trabalho de parto, por favorzinho. 1- Banheira com contração louca ritmada e dolorida que só; 2- A caminho do hospital com 2 cm de dilatação; 3- Caminhada embaixo de chuva com capa de chuva mesmo; 4- Mais banheira em família; 5 - App de contração que deixa a gente doida. Ainda teve acupuntura, óleo de canela, óleo de rícino, agachamento e por aí vai.

E é claro que o papai babão, Renato Góes, aproveitou para comentar na publicação da amada:

Que aventura. Te amo. Tetê chegou com muito amor e muita saúde.

Além do comentário de Renato, diversas seguidoras de Thaila aproveitaram o momento para compartilharem suas experiências. Muitas delas confessaram que já passaram por tudo isso.