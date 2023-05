Soteldo sofre lesão muscular e desfalca Santos na Sul-Americana

01/05/2023 | 14:03



O Santos informou nesta segunda-feira que o atacante Soteldo sofreu uma lesão muscular moderada na coxa esquerda e não terá condições de enfrentar o Newells Old Boys nesta terça-feira, às 21h30, em Rosário, pela terceira rodada da Copa Sul-Americana.

Soteldo já iniciou tratamento com a fisioterapia no CT Rei Pelé, mas não tem previsão de retorno. A expectativa é que volte aos treinos com bola em duas semanas. O atacante se lesionou na vitória sobre o América-MG por 3 a 2, no último sábado.

Por outro lado, o Santos confirmou que Lucas Braga está recuperado de uma pubalgia e está à disposição do técnico Odair Hellmann. Ele deve ficar como opção entre os suplentes. O clube também informou a situação de outros três jogadores. O lateral João Lucas treinou normalmente com os demais jogadores, enquanto o meia Luan Dias, um dos reforços vindo do Água Santa, segue na fisioterapia.

Por fim, o meia-atacante Lucas Barbosa fez um trabalho específico no gramado e também iniciou a transição com a fisioterapia. O Santos é o vice-líder do Grupo E, com quatro pontos, dois a menos do que o Newells Old Boys. Audax Italiano soma um, contra zero do Blooming.