Veiga celebra posto de goleador do Palmeiras em clássicos no século: 'Feliz em fazer história'

01/05/2023 | 13:57



Raphael Veiga se tornou o "rei dos clássicos" pelo Palmeiras. O gol na vitória sobre o Corinthians por 2 a 1, no último sábado, no Allianz Parque, pela terceira rodada do Brasileirão, fez o meia se tornar o maior goleador em clássicos neste século, com 14 gols, acima de Dudu, segundo do ranking, com 12. Além disso, se juntou a Luiz Adriano e ao corintiano Romarinho como líder da lista de jogadores que mais marcaram gols em edições do Dérbi no século. Os três têm cinco gols em duelos entre os dois rivais.

Além dos cinco gols contra o rival do Parque São Jorge, o meio-campista, peça essencial do time comandado por Abel Ferreira, marcou cinco vezes contra o São Paulo e quatro diante do Santos. Ele também ultrapassou Rivaldo na lista de maiores artilheiro da história do Palmeiras, com 70 gols, contra 69 do pentacampeão. Raphael Veiga é o 31º no ranking, ao lado de Nei.

"Sinceramente, isso nunca foi uma meta minha: passar tal pessoa em tal ranking. Mas é consequência do que vem acontecendo na minha carreira. Vejo essas marcas como consequência de tudo que tenho vivido dentro de campo. Fico feliz por estar trilhando um caminho parecido com os de jogadores e pessoas que eu admirava quando jogavam. Fico feliz porque meu nome cada vez mais vai ficando na história no Palmeiras", afirmou.

Raphael Veiga voltou de lesão após desfalcar o Palmeiras nos últimos jogos. "Fiquei fora por um tempo, acho que uns 20 dias. É chato ter lesão, mas procuro me cuidar, com a ajuda de todo o staff do clube, para voltar no nível mais parecido com o de antes. Fico feliz por ter voltado em um jogo tão importante, com uma história enorme, e poder ter feito gol e dado assistência. Essa vitória dá ainda mais confiança para o nosso time e também para mim, porque ser decisivo em jogo grande é muito importante", disse.

A equipe alviverde embarca nesta tarde ao Equador e volta a treinar na terça-feira, no estádio do Emelec, em trabalho fechado para a imprensa. O Palmeiras encara o Barcelona-EQU na quarta, às 21h30, no estádio Monumental Banco Pichincha, em Guayaquil.

"Já tive a oportunidade de ir para Guayaquil, é uma viagem longa e será um jogo difícil. A gente tem de estar preparado para tudo, virar essa chave porque não dá tempo de descansar tanto, de lamentar tanto. Temos de focar toda nossa energia nisso que a gente controla. Hoje já tivemos uma boa manhã de recuperação e quem não jogou treinou no campo. Vamos chegar o mais preparado possível para quarta podermos continuar ganhando, independentemente do campeonato", afirmou.

Veiga também explicou a comemoração em homenagem a Valdívia, que se tornou ídolo no Palmeiras ao conquistar o Paulistão, em 2008, e a Copa do Brasil, em 2012."O Valdivia era um cara que, quando jogava aqui, principalmente em 2008, eu gostava muito de vê-lo. É um cara que dentro de campo muitas pessoas gostavam de assistir a tudo o que ele fazia, os dribles, os gols, então veio na minha cabeça na hora, por ele ser um cara que eu gostava. Poder homenageá-lo nesse jogo foi uma questão de lembranças minhas e para mim foi muito legal", finalizou.

O Grupo C da primeira fase da Libertadores está equilibrado e todas as equipes estão empatadas com três pontos. O Palmeiras ocupa a quarta colocação por ter menor saldo de gols.