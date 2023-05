Aerosmith anuncia turnê de despedida e prometem: Melhor show de nossas vidas

01/05/2023 | 13:11



Hora da despedida! Após 50 anos de carreira e 10 turnês mundiais, a banda de rock Aerosmith anunciou nesta segunda-feira, dia 1º, a sua turnê de despedida. Em um comunicado em conjunto nas redes sociais, o grupo formado por Steven Tyler, Joe Perry, Tom Hamilton e Brad Whitford, informou que o nome da turnê final é intitulada PEACE OUT e explicou o motivo:

Não é um adeus, é PEACE OUT! Prepare-se e caminhe por aqui, você terá o melhor show de nossas vidas.

Com início marcado para o dia 2 de setembro, na Filadélfia, nos Estados Unidos, terá como convidada especial a banda The Black Crowes. O último show acontece no dia 26 de janeiro, em Montreal, no Canadá. O Brasil, no entanto, acabou ficando de fora.