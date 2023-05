Esquenta para o Met Gala 2023? Anitta posa com micro biquíni de Karl Lagerfeld, que já foi usado por Kim Kardashian

01/05/2023 | 13:10



Parece que Anitta já está no esquenta para o Met Gala que acontece nesta segunda-feira, dia 1 º, em Nova York. A cantora compartilhou em seu perfil uma foto com o famoso micro biquini da Chanel, que já foi usado por Kim Kardashian. A peça é um clássico de Karl Lagerfeld - que inclusive, será o grande homenageado da noite - para a coleção vintage de primavera da maison em 1996.

Eu amo um momento vintage, escreveu a cantora.

Diretor criativo da Chanel e Fendi, Karl Lagerfeld criou sua própria marca e terá sua trajetória na moda como tema da edição de 2023 do evento comandado por Anna Wintour, editora-chefe e toda poderosa da Vogue USA.

Intitulado com o tema Karl Lagerfeld: A Line of Beauty, os convidados terão que soltar a imaginação e se vestir com referências ao estilista. E será que esse é um spoilerzinho do que nossa Girl From Rio - que marca presença no evento anualmente - vai usar? As apostas são para que sim!