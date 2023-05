Discretos, Katy Perry e Orlando Bloom trocam declarações: Amo você e nosso amor

01/05/2023 | 12:10



Apesar de gostarem de manter suas relações pessoais em segredo, alguns famosos decidem publicar algumas fotos com os seus amados para mostrar aos fãs - e aos haters - que tudo está mais do que perfeito. E, ao que parece, Katy Perry faz parte desse grupo.

Depois de passar poucas e boas com antigos relacionamentos, a cantora encontrou o amor de sua vida: Orlando Bloom. Noivos desde 2019, o casal vive uma vida discreta junto da filha Daisy Dove Bloom, que nasceu em agosto de 2020. Mas, apesar de manterem o relacionamento escondido dos holofotes, vez ou outra, Katy gosta de compartilhar fotos junto do ator.

E, no último domingo, dia 30, a dona do hit Roar decidiu mostrar que o papai e a mamãe ainda curtem muito a vida. Através de seu feed no Instagram, Katy Perry publicou uma sequência de fotos com Orlando. Já na legenda, ela aproveitou para fazer uma declaração com trocadilhos ao amado.

As minhas iniciais e as de Orlando formam O.K. Trabalhamos continuamente para garantir que não sejam K.O. [nocaute]. Encontre um parceiro que vá para o tatame com você e volte sempre. Eu te amo, meu lutador.

E é claro que, para deixar os fãs do casal com o coração ainda mais derretido, Orlando decidiu responder à amada:

Eu amo você e nosso amor.